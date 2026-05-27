VFF phạt nguội Nguyễn Hữu Tuấn: Trung vệ Đồng Nai chính thức nghỉ thi đấu hết mùa giải Ban kỷ luật VFF vừa đình chỉ 2 trận và phạt 10 triệu đồng đối với trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn của Trường Tươi Đồng Nai sau pha phạm lỗi nghiêm trọng, khiến anh lỡ cơ hội ăn mừng chức vô địch trên sân.

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ban hành quyết định kỷ luật đối với trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn thuộc biên chế CLB Trường Tươi Đồng Nai. Án phạt này được đưa ra sau khi giới chuyên môn xem xét lại băng hình về pha phạm lỗi mang tính chất nguy hiểm của anh tại vòng 20 Giải hạng nhất quốc gia.

Án phạt nguội sau pha vào bóng rợn người

Tình huống dẫn đến án phạt xảy ra trong trận đấu trên sân Bà Rịa vào ngày 22/5. Ở phút thứ 16, trong một pha tranh chấp quyết liệt, Nguyễn Hữu Tuấn đã có cú tắc bóng trúng tận ống quyển của cầu thủ Đào Tấn Lộc bên phía CLB TP.HCM. Dù mức độ va chạm rất mạnh, trọng tài Nguyễn Văn Phúc thời điểm đó chỉ rút ra một chiếc thẻ vàng cảnh cáo.

Pha vào bóng nguy hiểm của Nguyễn Hữu Tuấn với Đào Tấn Lộc. Ảnh: CLB TP.HCM.

Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, mức độ nghiêm trọng của pha bóng đã được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Ban kỷ luật VFF đã vào cuộc và quyết định áp dụng khoản 1, điều 39 trong quy định kỷ luật để cấm Hữu Tuấn thi đấu 2 trận kế tiếp, kèm theo mức phạt hành chính 10 triệu đồng.

Sự vắng mặt đáng tiếc trong giai đoạn về đích

Đáng chú ý, đây là án phạt khiến Nguyễn Hữu Tuấn phải nói lời chia tay sớm với mùa giải năm nay. Trung vệ kỳ cựu này sẽ vắng mặt trong hai vòng đấu cuối cùng, khi Trường Tươi Đồng Nai lần lượt đối đầu với CLB Long An và chuyến hành quân đến tỉnh Phú Thọ.

Mặc dù phải nhận án phạt, Hữu Tuấn đã thể hiện tinh thần cầu thị khi chủ động gặp gỡ và xin lỗi trực tiếp Đào Tấn Lộc. Hành động fair-play này được giới chuyên môn ghi nhận, tuy nhiên nó không thể làm thay đổi quyết định kỷ luật nhằm răn đe các hành vi bạo lực sân cỏ của VFF.

Đồng Nai trước ngưỡng cửa vô địch Giải hạng nhất

Dù mất đi trụ cột hàng phòng ngự, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối trong cuộc đua thăng hạng. Hiện tại, đội bóng này đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 47 điểm sau 20 vòng đấu, duy trì khoảng cách 5 điểm với đội xếp thứ hai là Bắc Ninh.

Hạng Đội bóng Số trận Điểm 1 Trường Tươi Đồng Nai 20 47 2 Bắc Ninh 20 42

Theo lịch thi đấu, nếu giành chiến thắng trước Long An vào ngày 30/5 tới, thầy trò đội Trường Tươi Đồng Nai sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch sớm một vòng đấu và giành suất thăng hạng trực tiếp lên chơi tại V-League mùa tới. Trong khi đó, suất đá play-off (0,5 suất) nhiều khả năng sẽ thuộc về CLB Bắc Ninh nếu họ giữ vững vị trí á quân.