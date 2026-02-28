VFF ra án phạt nặng cho HAGL và nhiều CLB V-League trước vòng 14 Ban Kỷ luật VFF vừa thông báo xử phạt tài chính đối với HAGL, CAHN và nhiều đội bóng khác do vi phạm quy định về thẻ phạt và thời gian ra sân tại V-League.

Trước thềm vòng 14 V-League 2025/26, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ban hành các quyết định xử phạt đối với nhiều câu lạc bộ. Đây là động thái mạnh mẽ nhằm duy trì kỷ cương và tính chuyên nghiệp sau hàng loạt vi phạm về thẻ phạt cũng như quy chế tổ chức thi đấu ở các vòng đấu trước.

Nhiều CLB V.League nhận án phạt từ VFF.

Áp lực từ "mưa thẻ phạt" tại V-League

Vấn đề kiểm soát hành vi trên sân cỏ trở thành tâm điểm khi có tới bốn đội bóng bị xử phạt tài chính do nhận quá nhiều thẻ vàng trong một trận đấu. Cụ thể, tại vòng 13 và các trận đấu bù vòng 10, Ban Kỷ luật VFF ghi nhận nhiều trường hợp các thành viên không giữ được sự bình tĩnh cần thiết.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An (SLNA) bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Thể Công Viettel. Tương tự, Công an Hà Nội (CAHN) cũng nhận mức phạt 2 triệu đồng với lỗi tương tự trong trận gặp Đông Á Thanh Hóa. Nghiêm trọng hơn, PVF-CAND phải nộp phạt 3 triệu đồng khi có 6 cầu thủ bị trọng tài cảnh cáo trong trận gặp Becamex TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Thể Công Viettel. Đội bóng áo lính bị phạt 4 triệu đồng do có tới 7 thành viên, bao gồm cả cầu thủ và ban huấn luyện, phải nhận thẻ vàng trong trận đấu bù với Thép Xanh Nam Định. Những con số này phản ánh tính chất căng thẳng của cuộc đua thứ hạng, đồng thời cho thấy sự cần thiết phải siết chặt công tác quản lý nhân sự từ phía các câu lạc bộ.

HAGL nhận án phạt cao nhất do vi phạm quy chế

Khác với các đội bóng bị phạt vì lỗi chuyên môn trên sân, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lại phải nhận mức phạt tài chính nặng nhất trong đợt này. Đội bóng phố Núi bị phạt 10 triệu đồng do lỗi để đội hình ra sân muộn so với quy định trong trận đấu gặp Ninh Bình tại vòng 13.

Theo Ban Kỷ luật VFF, việc ra sân muộn không chỉ là vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức, kế hoạch truyền hình và hình ảnh chung của giải đấu. Đây là lỗi vận hành mà các đội bóng cần tuyệt đối tránh để đảm bảo tính chuẩn mực của một giải đấu cấp cao nhất.

Việc liên tiếp đưa ra các quyết định kỷ luật ngay trước vòng đấu mới được xem là thông điệp cứng rắn từ VFF. Đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh, ý thức tự giác và sự chuyên nghiệp của từng tập thể là yếu tố sống còn để nâng tầm giá trị thương hiệu cho V-League trong giai đoạn then chốt của mùa giải.