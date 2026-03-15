VFF sẵn sàng kiện lên FIFA nếu AFC bao che vụ cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định sẽ kiến nghị lên cấp cao nhất là FIFA nếu phán quyết từ AFC thiếu công tâm trong vụ bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ của Malaysia.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa phát đi tín hiệu về một cuộc chiến pháp lý quyết liệt nhằm bảo vệ sự minh bạch của bóng đá khu vực. Theo đó, cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam sẵn sàng thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, bao gồm việc kiến nghị trực tiếp lên FIFA, nếu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra những phán quyết mang tính bao che cho bóng đá Malaysia sau vụ bê bối nhập tịch chấn động vừa qua.

FIFA đã treo giò 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch ''lậu'' của Malaysia.

Áp lực đè nặng lên AFC sau phán quyết của CAS

Sự việc bùng phát khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) chính thức bác đơn kháng cáo từ phía Malaysia, buộc AFC phải tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao cho Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức xem xét. Tờ Makan Bola cho biết, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào cách AFC xử lý vụ việc gian lận hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch vốn đã bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor John, xác nhận các điều khoản kỷ luật số 25 và 56 sẽ được áp dụng để xem xét mức độ vi phạm. Tuy nhiên, một thông tin gây tranh cãi là việc ông John khẳng định liên đoàn bóng đá nước này sẽ không bị đình chỉ tham gia các giải đấu quốc tế, bất chấp tính chất nghiêm trọng của vụ việc gian lận hồ sơ quốc tịch.

Nghi vấn về tính công bằng và khe hở pháp lý

Mối quan ngại về sự bao che càng gia tăng khi AFC vừa công bố phán quyết liên quan đến CLB Johor Darul Tazim (JDT). Đội bóng hàng đầu Malaysia này thoát án phạt dù đã sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả mạo gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal tại các giải đấu châu lục và khu vực như Cúp C1 Đông Nam Á và AFC Champions League.

Lý giải về quyết định này, ông Windsor John cho rằng quy định về quốc tịch chỉ được áp dụng khắt khe ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ở cấp độ CLB, các tiêu chí về quốc tịch để ra sân không mang tính bắt buộc tương tự, điều này giúp JDT giữ nguyên kết quả trước các đối thủ như Nam Định (Việt Nam) hay các CLB Nhật Bản là Sanfrecce Hiroshima và Vissel Kobe.

VFF và nỗ lực bảo vệ tính liêm chính của bóng đá khu vực

Đứng trước những diễn biến có phần có lợi cho phía Malaysia, VFF tuyên bố sẽ không giữ thái độ im lặng. Nếu AFC không thể đưa ra một phán quyết công tâm, nghiêm khắc và tương xứng với án phạt từ FIFA, VFF chắc chắn sẽ có động thái đanh thép để bảo vệ tính công bằng cho bóng đá Đông Nam Á.

Hiện tại, nhóm 7 cầu thủ liên quan vẫn đang trong thời gian chấp hành án treo giò từ cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới. Phản ứng từ VFF không chỉ là hành động bảo vệ quyền lợi quốc gia mà còn là lời cảnh báo về việc đặt dấu hỏi lên tính minh bạch trong bộ máy điều hành của AFC hiện nay.