VFF tri ân các lò đào tạo sau kỳ tích dự World Cup của U17 Việt Nam Sau thành tích lịch sử tại đấu trường châu lục, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi thư cảm ơn các câu lạc bộ, đồng thời xác định lịch bốc thăm VCK U17 World Cup 2026.

Sau hành trình đầy kịch tính với chức vô địch U17 Đông Nam Á và tấm vé lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã nhận được sự biểu dương từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Thay mặt Thường trực BCH VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gửi thư cảm ơn sâu sắc tới các câu lạc bộ (CLB) và trung tâm đào tạo bóng đá trên cả nước vì những đóng góp nhân sự quan trọng cho đội tuyển.

Sự cộng hưởng từ các lò đào tạo trẻ khắp cả nước

Trong thư gửi các đơn vị, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng thành quả lọt vào tứ kết VCK U17 châu Á 2026 và đoạt vé dự World Cup là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp bền vững giữa các CLB và đội tuyển quốc gia. Những kỳ tích này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn thuần túy mà còn thắp lên niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

VFF gửi lời tri ân đến các CLB và trung tâm Đào tạo bóng đá cả nước sau thành công của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Cụ thể, nòng cốt của U17 Việt Nam hiện tại được xây dựng từ nguồn nhân lực của nhiều đơn vị uy tín như: CLB Hà Nội, PVF, Thể Công Viettel, SLNA, TP.HCM, SHB Đà Nẵng, Xuân Thiện Phú Thọ, Trung tâm Thể thao II Ninh Bình, Huế, Đông Á Thanh Hóa và Thái Sơn Bắc. Sự đầu tư bài bản từ các đơn vị này đã giúp HLV Cristiano Roland có trong tay một đội hình thiện chiến và giàu tính kỷ luật.

Thách thức tại sân chơi World Cup 48 đội

Bên cạnh việc vinh danh các đơn vị, VFF cũng đã cập nhật lộ trình chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026. Theo xác nhận từ FIFA, giải đấu năm tới sẽ được mở rộng quy mô lên 48 đội, tổ chức tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026. Lễ bốc thăm chia bảng chính thức sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 21/5 (giờ Việt Nam) tại Zurich, Thụy Sĩ.

Đáng chú ý, do chưa từng tham dự giải trong 5 kỳ gần nhất, U17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Cristiano Roland có nguy cơ rơi vào bảng đấu "tử thần" với sự góp mặt của các cường quốc bóng đá như Brazil, Tây Ban Nha hay Argentina.

Tuy nhiên, một điểm thuận lợi về mặt quy tắc là U17 Việt Nam sẽ chắc chắn tránh được các đại diện cùng khu vực châu Á tại vòng bảng. Dù đối mặt với những thử thách cực đại tại Qatar, đây vẫn được xem là cơ hội vàng để bóng đá trẻ Việt Nam khẳng định vị thế và cọ xát trực tiếp với những môi trường bóng đá đỉnh cao nhất thế giới.