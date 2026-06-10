VFF xốc lại tinh thần U19 Việt Nam sau giải Đông Nam Á, tập trung cho vòng loại châu Á Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đánh giá cao trải nghiệm bản lĩnh của các cầu thủ trẻ tại giải U19 Đông Nam Á 2026, đồng thời vạch rõ lộ trình chuẩn bị cho chiến dịch U20 châu Á.

Dừng bước đáng tiếc tại sân chơi khu vực

Hành trình của U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 đã chính thức khép lại sau những diễn biến bất ngờ tại bảng C vào tối ngày 9/6. Dù đã có khởi đầu thuận lợi với hai chiến thắng liên tiếp trước Timor Leste và Myanmar, thầy trò huấn luyện viên trưởng đã không thể giành quyền đi tiếp vào bán kết.

Kết quả này được định đoạt sau trận hòa 2-2 kịch tính giữa U19 Campuchia và U19 Australia. Dù bị dẫn trước hai bàn từ rất sớm, các cầu thủ Campuchia đã thi đấu quật khởi để giật lại 1 điểm, qua đó cùng Australia đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Điều này đồng nghĩa với việc U19 Việt Nam phải nói lời chia tay giải đấu sớm hơn dự kiến.

VFF động viên U19 Việt Nam, hướng sự tập trung sang vòng loại U20 châu Á 2027.

Góc nhìn chuyên môn và bài học bản lĩnh

Ngay sau khi xác định kết quả, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi thông điệp chia sẻ và khích lệ tinh thần toàn đội. Thay vì tạo áp lực về mặt thành tích, VFF nhìn nhận giải đấu này như một bước đệm chuyên môn quan trọng. Cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam đánh giá đây là cơ hội trải nghiệm quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trận mạc quốc tế.

Đáng chú ý, VFF đặc biệt nhấn mạnh giá trị thu được từ cuộc đối đầu với chủ nhà U19 Indonesia tại lượt trận cuối. Việc phải thi đấu dưới sức ép khổng lồ từ các khán đài rực lửa của đối phương được coi là bài kiểm tra thực tế nhất để các cầu thủ trẻ trui rèn bản lĩnh và tâm lý thi đấu – những yếu tố then chốt cho sự nghiệp chuyên nghiệp trong tương lai.

Lộ trình hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027

Khép lại chiến dịch Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ trở về hội quân tại câu lạc bộ chủ quản. Tuy nhiên, thời gian nghỉ ngơi sẽ không quá dài. Theo kế hoạch đã được ban huấn luyện xây dựng, đội tuyển sẽ tập trung trở lại ngay sau khi Giải U21 quốc gia 2026 kết thúc để chuẩn bị cho mục tiêu trọng tâm trong năm: Vòng loại U20 châu Á 2027.

Chiến dịch châu lục này dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) từ ngày 31/8 đến ngày 6/9 tới đây. Với lợi thế sân nhà, U19 Việt Nam (khi đó là U20) được kỳ vọng sẽ thể hiện bộ mặt tích cực hơn. Tuy nhiên, thử thách là không hề nhỏ khi chúng ta nằm chung bảng với các đối thủ rất mạnh bao gồm Iran, Triều Tiên và Palestine. Đây đều là những nền bóng đá có sự đầu tư bài bản và sở hữu thể hình, thể lực vượt trội, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn nhân sự từ phía ban huấn luyện Việt Nam.