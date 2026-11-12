VfL Wolfsburg 2-0 Union Berlin: VfL Wolfsburg giành chiến thắng Union Berlin phải chặn đà sa sút, chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, khi tới sân VfL Wolfsburg lúc 20h30 ngày 12/11/2026. Chủ nhà thắng 3 trong 5 lần đối đầu gần đây.

VfL Wolfsburg 2 - 0 Union Berlin Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu VfL Wolfsburg tiếp đón Union Berlin.

28' BÀN THẮNG! VfL Wolfsburg (1-0) Phút 28': A. Besio (VfL Wolfsburg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Thay người Phút 53' (Union Berlin): M. Friedrich vào sân thay Z. Van Den Bosch.

80' Thay người Phút 80' (VfL Wolfsburg): L. Danioko vào sân thay R. Glatzel.

83' BÀN THẮNG! VfL Wolfsburg (2-0) Phút 83': A. Zehnter (VfL Wolfsburg) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

KT Kết thúc: VfL Wolfsburg 2-0 Union Berlin Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:18 12/11/2026

Union Berlin bước vào trận gặp VfL Wolfsburg lúc 20h30 ngày 12/11/2026 với nhiệm vụ rõ ràng: chấm dứt chuỗi trận không thắng. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Đây là cơ hội để họ tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân của một đối thủ cũng chưa thật sự ổn định.

Union Berlin: chuỗi trận không thắng kéo dài

Phong độ là vấn đề lớn nhất của Union Berlin. Từ trận gần nhất lùi về trước, đội khách lần lượt thua, hòa, thua, hòa rồi lại hòa. Kết quả này cho thấy họ không phải không biết cách cầm chân đối thủ, nhưng thiếu khả năng chuyển những trận cân bằng thành ba điểm.

Việc hòa tới 3 trong 5 trận cũng phản ánh một tập thể chưa thua cách biệt quá thường xuyên. Tuy nhiên, hai trận thua xen kẽ khiến sự tự tin giảm sút. Với Union Berlin, trận đấu này vì thế mang ý nghĩa tâm lý không kém gì chuyên môn.

VfL Wolfsburg: nhỉnh hơn nhưng thiếu ổn định

Về phía chủ nhà, VfL Wolfsburg thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Diễn biến theo thứ tự từ trận gần nhất là thua, thắng, thua, hòa, thắng. Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy đội bóng chưa tạo được mạch thắng liên tục.

Dù vậy, so với đối thủ chưa thắng nổi một trận, VfL Wolfsburg vẫn có lợi thế về mặt phong độ. Việc vừa thua ở trận gần nhất là điều đội chủ nhà cần khắc phục để không tự làm khó mình trước sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, VfL Wolfsburg thắng 3 trận, Union Berlin thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có người thắng, người thua rõ ràng. Chủ nhà nhỉnh hơn về thành tích, song khoảng cách không quá lớn.

Đáng chú ý, Union Berlin cũng từng thắng 2 trong 5 lần gặp này. Vì vậy, đội khách hoàn toàn có cơ sở để tin rằng họ có thể gây khó khăn cho VfL Wolfsburg dù đang sa sút.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Union Berlin, yếu tố quyết định là sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội. Một đội đã hòa nhiều như họ cần tìm ra cách ghi bàn và giữ vững thành quả khi dẫn trước. Nếu thủ chắc từ đầu, khách có thể kéo trận đấu vào kịch bản quen thuộc, nơi mọi thứ chỉ được định đoạt ở những chi tiết nhỏ.

VfL Wolfsburg cần sự ổn định để biến lợi thế sân nhà và thế đối đầu thành kết quả. Sau chuỗi thắng, thua đan xen, một chiến thắng trước đối thủ đang sa sút sẽ giúp họ có mạch kết quả tốt hơn.

Nhận định

Nhìn chung, chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ khá hơn và thành tích đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Union Berlin có động lực lớn để chặn đà sa sút, và các trận gần đây của họ cho thấy đây không phải đội dễ bị đánh bại. Trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng, nơi bên nào kiên nhẫn và chính xác hơn sẽ là bên có lợi thế.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất VfL Wolfsburg · 3 thắng 0 hòa Union Berlin · 2 thắng Union Berlin 1 - 2 VfL Wolfsburg VW VfL Wolfsburg 3 - 1 Union Berlin VW Union Berlin 1 - 0 VfL Wolfsburg UB VfL Wolfsburg 1 - 0 Union Berlin VW Union Berlin 1 - 0 VfL Wolfsburg UB

VfL Wolfsburg 5 trận gần nhất B T B H T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 19 Ghi (TB 3.2) 7 Thủng lưới Union Berlin 5 trận gần nhất B H B H H 11 Trận 4-3-4 T-H-B 26 Ghi (TB 2.4) 19 Thủng lưới