VfL Wolfsburg 4-1 Havelse: VfL Wolfsburg giành chiến thắng Havelse đối mặt chuyến làm khách khó khăn trước VfL Wolfsburg khi phong độ chưa ổn định, trong khi đội chủ nhà sở hữu sự tự tin nhờ thành tích thi đấu tích cực.

VfL Wolfsburg 4 - 1 Havelse Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu VfL Wolfsburg tiếp đón Havelse.

4' BÀN THẮNG! VfL Wolfsburg (1-0) Phút 4': F. Reese (VfL Wolfsburg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

14' BÀN THẮNG! VfL Wolfsburg (2-0) Phút 14': M. Damar (VfL Wolfsburg) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

34' BÀN THẮNG! VfL Wolfsburg (3-0) Phút 34': M. Damar (VfL Wolfsburg) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (VfL Wolfsburg): B. Dardai vào sân thay Cleiton.

46' Thay người Phút 46' (VfL Wolfsburg): P. Hensel vào sân thay A. Vranckx.

64' Thẻ vàng Phút 64': (VfL Wolfsburg) nhận thẻ vàng.

77' BÀN THẮNG! Havelse (3-1) Phút 77': (Havelse) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

85' Thẻ vàng Phút 85': (VfL Wolfsburg) nhận thẻ vàng.

88' BÀN THẮNG! VfL Wolfsburg (4-1) Phút 88': (VfL Wolfsburg) lập công. Tỷ số: 4 - 1.

KT Kết thúc: VfL Wolfsburg 4-1 Havelse Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 22:48 01/10/2026

Havelse đang cho thấy nhiều dấu hiệu bất ổn mỗi khi phải thi đấu xa nhà, và chuyến hành quân tới sân vận động Volkswagen Arena sắp tới dự báo sẽ mang lại vô vàn thử thách. Cuộc so tài giữa VfL Wolfsburg và Havelse diễn ra vào lúc 21h00 ngày 01/10/2026, thời điểm mà sự chênh lệch về mặt phong độ giữa đôi bên đang thể hiện tương đối rõ nét.

VfL Wolfsburg duy trì sự ổn định trên sân nhà

Đội chủ sân Volkswagen Arena bước vào màn đọ sức này với tâm lý hưng phấn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện chủ nhà giành được kết quả rất tích cực với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại.

Sự ổn định ở các tuyến giúp VfL Wolfsburg kiểm soát thế trận tương đối chủ động. Khả năng định đoạt cục diện trận đấu cùng sự chắc chắn trong lối chơi biến họ thành thử thách đáng gờm cho bất kỳ vị khách nào ghé thăm Volkswagen Arena ở thời điểm hiện tại.

Thử thách lớn cho bản lĩnh của Havelse

Bên kia chiến tuyến, Havelse lại đang phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc tìm kiếm sự ổn định. Thống kê qua 5 trận đấu gần đây nhất cho thấy họ chỉ có được 1 chiến thắng, trong khi phải chia điểm ở 2 trận hòa và nhận về 2 thất bại.

Việc liên tục đánh rơi điểm số phản ánh những hạn chế nhất định nơi hệ thống vận hành của Havelse, đặc biệt là khi họ chịu áp lực lớn từ đối phương. Khi phải làm khách trước một đối thủ đang có phong độ tốt hơn, việc thiết lập cự ly đội hình an toàn và tận dụng tối đa các cơ hội phản công sẽ là bài toán then chốt dành cho đoàn quân áo khách.

Kỳ vọng vào thế trận chủ động của chủ nhà

Xét về tương quan phong độ, VfL Wolfsburg nắm giữ lợi thế đáng kể để áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu tiên. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc của sân vận động Volkswagen Arena, đội chủ nhà có đủ sự tự tin để dồn ép đối thủ và tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Ngược lại, Havelse buộc phải đặt ưu tiên phòng ngự lên hàng đầu nhằm hạn chế tối đa khoảng trống. Nếu không thể cải thiện sự tập trung nơi tuyến dưới, đội khách rất khó tránh khỏi một kết quả bất lợi trong chuyến đi đầy giông bão này.

VfL Wolfsburg 5 trận gần nhất T B H T H 5 Trận 3-1-1 T-H-B 15 Ghi (TB 3.0) 6 Thủng lưới Havelse 5 trận gần nhất B B H B T 5 Trận 1-2-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 8 Thủng lưới