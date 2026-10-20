Vi phạm khoảng cách an toàn, vì sao phổ biến?

Thục Anh - 20/10/2026 18:41

Tâm lý chủ quan, thói quen bám sát xe phía trước khiến một bộ phận người tham gia giao thông không giữ khoảng cách an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.