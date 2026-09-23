Vì sao Apple tạm hoãn iPhone 18 Air và bài toán cân đối phần cứng trên thiết bị siêu mỏng Việc vắng bóng iPhone Air tại sự kiện tháng 9 hé lộ toan tính chiến lược của Apple nhằm dồn chú ý cho iPhone Duo và phân bổ thị trường vào đầu năm sau.

Tại sự kiện công nghệ mang tên “Surprise and Shine” diễn ra vào ngày 9/9, Apple đã chính thức giới thiệu bộ đôi iPhone 18 Pro/Pro Max cùng thiết bị màn hình gập iPhone Duo. Trái với kỳ vọng của nhiều người dùng, thế hệ thứ hai của mẫu iPhone Air hoàn toàn vắng mặt trên sân khấu. Hãng công nghệ Mỹ hiện chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về thời điểm ra mắt phiên bản kế nhiệm.

Sự vắng bóng này đặt ra nhiều câu hỏi về định hướng kỹ thuật lẫn chiến lược thương mại của Apple, nhất là khi mẫu iPhone 17 Air tiền nhiệm từng tạo nên tiếng vang lớn về mặt gia công cơ khí.

Thách thức kỹ thuật đằng sau chuẩn độ mỏng 5,6 mm

Ra mắt vào năm ngoái với mức giá 999 USD, iPhone 17 Air lập kỷ lục về độ mỏng khi chỉ đạt 5,6 mm cùng trọng lượng 165 g. Thiết bị được định vị nhằm khỏa lấp khoảng trống phân khúc giữa mẫu iPhone tiêu chuẩn và các biến thể Pro cao cấp. Dù doanh số thực tế không bùng nổ vượt bậc, dòng sản phẩm này vẫn được xem là phép thử giá trị cao về mặt kỹ thuật, kiểm chứng độ bền cơ học của bộ khung trên một thân máy siêu mỏng nhẹ.

Tuy nhiên, để đạt được thông số độ mỏng ấn tượng đó, Apple buộc phải đánh đổi hàng loạt thành phần linh kiện bên trong cấu trúc phần cứng:

Hệ thống quang học rút gọn: Máy chỉ được trang bị một camera góc rộng 48 MP duy nhất thay vì cụm nhiều ống kính.

Máy chỉ được trang bị một camera góc rộng 48 MP duy nhất thay vì cụm nhiều ống kính. Dung lượng pin bị giới hạn: Không gian vật lý thu hẹp đáng kể khiến kích thước viên pin phải giảm tải, ảnh hưởng đến thời lượng sử dụng liên tục.

Không gian vật lý thu hẹp đáng kể khiến kích thước viên pin phải giảm tải, ảnh hưởng đến thời lượng sử dụng liên tục. Cắt giảm loa ngoài: Thiết bị chỉ sử dụng hệ thống một loa đơn thay cho hệ thống loa kép âm thanh vòm thường thấy.

Bước đệm kiến trúc cho dòng điện thoại màn hình gập

Theo phân tích kỹ thuật từ chuyên trang CNET, trải nghiệm thiết kế và nghiên cứu tối ưu hóa không gian trên dòng Air chính là nền tảng cốt lõi giúp Apple tích lũy kinh nghiệm sản xuất thiết bị màn hình gập. Đối với smartphone màn hình gập như iPhone Duo vừa ra mắt hay đối thủ Samsung Galaxy Z Fold 8, việc hy sinh cấu hình phần cứng để duy trì độ mỏng khả dĩ khi gập lại là một bắt buộc kỹ thuật.

Cả iPhone Duo lẫn các đối thủ gập trên thị trường hiện nay đều chỉ có thể bố trí cụm hai camera sau thay vì ba cảm biến như những dòng máy thanh truyền thống. Điều này chứng minh rằng các giới hạn vật lý từng xuất hiện trên iPhone Air đang tiếp tục là bài toán chung của các thiết bị di động thế hệ mới.

Thông số kỹ thuật iPhone 17 Air iPhone Duo iPhone 18 Pro / Pro Max Thiết kế & độ mỏng Dạng thanh siêu mỏng 5,6 mm Màn hình gập đôi Dạng thanh tiêu chuẩn Trọng lượng 165 g Tối ưu theo cơ chế gập Khung vỏ kim loại đầm tay Cụm camera sau 1 camera góc rộng 48 MP Cụm 2 camera Cụm 3 camera chuyên nghiệp Hệ thống âm thanh 1 loa ngoài đơn Tối giản theo khung viền Loa kép đa chiều Mức giá công bố 999 USD 1.999 USD - 3.199 USD (2 TB) Phân khúc cao cấp truyền thống

Toan tính phân bổ chu kỳ sản phẩm và phản ứng thị trường

Dù mở ra hướng đi mới, iPhone Duo đang đối mặt với rào cản chi phí rất lớn khi có giá khởi điểm từ 1.999 USD và lên tới 3.199 USD cho tùy chọn bộ nhớ 2 TB. Trong một khảo sát do CNET thực hiện trên 2.600 người trưởng thành, có tới 75% số người tham gia cho biết họ không mặn mà với việc sở hữu một chiếc iPhone màn hình gập. Do đó, việc thiếu vắng phiên bản làm mới của dòng Air tại thời điểm này vô tình khiến nhóm người dùng nhạy cảm về giá có ít lựa chọn nâng cấp hơn.

Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng dòng iPhone Air chưa hề bị loại bỏ hoàn toàn khỏi danh mục sản phẩm của Apple. Nhiều khả năng phiên bản iPhone 18 Air chỉ bị lùi thời điểm trình làng sang nửa đầu năm sau, xuất hiện cùng lúc với iPhone 18 bản tiêu chuẩn và mẫu máy iPhone 18E hướng tới phân khúc phổ thông.

Đánh giá về bước đi này, bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC Worldwide Device Trackers, cho rằng việc Apple dời dòng Air sang mùa xuân là một quyết định mang tính chiến lược cao. Giải pháp này giúp hãng phân bổ doanh số đồng đều trong suốt chu kỳ cả năm, đồng thời tập trung toàn bộ tâm điểm truyền thông vào các dòng sản phẩm chủ lực đắt giá trong mùa thu, đặc biệt là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.