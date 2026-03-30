Vì sao Cole Palmer khó thay thế vị trí của Bruno Fernandes tại Manchester United Sự khác biệt rõ rệt trong tư duy chơi bóng mạo hiểm và áp lực từ mức giá 100 triệu bảng khiến Cole Palmer trở thành một lựa chọn đầy rủi ro cho hàng công Manchester United.

Những tin đồn về việc Manchester United muốn chiêu mộ Cole Palmer đang nóng trở lại, đặc biệt khi có thông tin ngôi sao người Anh cảm thấy bất ổn tại Chelsea và có xu hướng muốn trở lại Manchester. Là một cổ động viên Quỷ đỏ từ nhỏ, Palmer được kỳ vọng sẽ là phương án kế thừa lý tưởng cho vị trí số 10 của đội trưởng Bruno Fernandes.

Palmer thật sự muốn đến MU?

Tuy nhiên, một khoảnh khắc nhỏ trong trận đấu của tuyển Anh cuối tuần qua đã chỉ ra sự khác biệt lớn về tư duy giữa hai cầu thủ này. Điều này cũng giải thích tại sao Palmer có thể không phải là bản hợp đồng đáng để tập đoàn INEOS mạo hiểm đầu tư ngân sách lớn.

Sự rụt rè đối lập với tinh thần mạo hiểm

Trong trận hòa 1-1 của tuyển Anh trước Uruguay, nơi các ngôi sao Man Utd như Mainoo, Maguire và Rashford cùng góp mặt, Cole Palmer được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Ngay pha chạm bóng đầu tiên, cầu thủ này đã bộc lộ rõ tư duy chơi bóng hiện tại của mình.

Khi nhận bóng trong không gian trống trải với 3 đồng đội đang di chuyển phía trên – bao gồm Rashford đang bứt tốc sẵn sàng đón đường chọc khe – Palmer lại chọn giải pháp an toàn nhất. Thay vì tung ra đường chuyền quyết định, anh lưỡng lự, làm chậm nhịp độ tấn công và cuối cùng thực hiện đường chuyền về sân nhà.

Ngược lại, người hâm mộ Man Utd đã quá quen với phong cách của Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn hướng ánh mắt về phía trước và sẵn sàng thực hiện những đường chuyền xuyên phá mang tính sát thương cao nhất. Dù tỷ lệ chuyền hỏng của Bruno không thấp, nhưng chính sự kiên định trong việc tạo ra cơ hội đã giúp anh luôn dẫn đầu các thống kê kiến tạo tại châu Âu.

Sự thiếu đột biến và rụt rè của Palmer phần nào giải thích lý do tại sao anh mới chỉ có vỏnvẹn 1 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là con số khiêm tốn đối với một cầu thủ được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công.

Palmer không phải là sự thay thế tương xứng cho Bruno.

Canh bạc 100 triệu bảng và bài toán thay thế Bruno

Thực tế cho thấy, Bruno Fernandes là một cá nhân cực kỳ khó thay thế bằng một cầu thủ duy nhất. Việc tìm kiếm một phiên bản sao chép hoàn hảo của anh ở châu Âu vào thời điểm này được đánh giá là bất khả thi. Với mức giá dự kiến lên tới hơn 100 triệu bảng mà Chelsea yêu cầu, sức ép đè lên vai Palmer nếu cập bến Old Trafford sẽ là vô cùng khổng lồ.

Bên cạnh đó, Manchester United hiện đang có Matheus Cunha – người khát khao được thi đấu ở vị trí số 10 và đã phần nào chứng minh được giá trị tại Old Trafford mùa này. Việc đặt niềm tin vào một hệ thống mới có thể là hướng đi khả thi hơn cho Quỷ đỏ.

Thay vì dốc toàn lực vào một thương vụ bom tấn đầy rủi ro như Cole Palmer, tập đoàn INEOS có lẽ nên cân nhắc đầu tư số tiền đó để xây dựng một cặp tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới (số 6 và số 8). Một hệ thống cân bằng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho những cầu thủ như Cunha, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Bruno Fernandes rời đi.