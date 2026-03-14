Vì sao Eddie Howe kiên nhẫn với bản hợp đồng 69 triệu bảng Nick Woltemade? Dù trải qua chuỗi trận tịt ngòi kéo dài, tiền đạo Nick Woltemade vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Newcastle nhờ tố chất kỹ thuật đặc biệt và tiềm năng to lớn.

Hình ảnh Nick Woltemade và Yoane Wissa đứng bất động trên đường biên trong trận hòa Barcelona tại Champions League là biểu tượng cho sự bế tắc của Newcastle. Dù rất cần bàn thắng để cụ thể hóa ưu thế, HLV Eddie Howe vẫn quyết định không tung họ vào sân, chấp nhận để bộ đôi trị giá 119 triệu bảng ngồi ngoài trong trang phục tập luyện. Trong khi Wissa đang dần trở thành một bản hợp đồng thất bại do chấn thương, trường hợp của chân sút Nick Woltemade lại mang một sắc thái kỳ vọng hoàn toàn khác biệt.

Woltemade vẫn còn tiềm năng rất lớn.

Hồ sơ kỹ thuật của một tiền đạo dị biệt

Ban huấn luyện Newcastle vẫn dành niềm tin tuyệt đối cho tiền đạo người Đức dù anh đã tịt ngòi tại Ngoại hạng Anh kể từ cú đúp vào lưới Chelsea hồi tháng 12 năm ngoái. Woltemade không phải mẫu trung phong truyền thống mà giới mộ điệu thường thấy. Tuy sở hữu chiều cao ấn tượng, anh lại không mạnh trong không chiến hay có bản năng sát thủ bẩm sinh trong vòng cấm.

Thay vào đó, cầu thủ 24 tuổi sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp và nhãn quan chuyền bóng ở đẳng cấp rất cao. Chính những tố chất đặc biệt này đã thúc đẩy Eddie Howe thực hiện một thử nghiệm chiến thuật táo bạo: kéo Woltemade xuống đá như một tiền vệ tấn công.

Bài toán thích nghi và thử nghiệm số 10

Kết quả từ việc thử nghiệm Woltemade ở hàng tiền vệ tương đối trái chiều. Anh từng tỏa sáng và ghi bàn trong vai trò số 8 tự do trước Aston Villa, nhưng lại hoàn toàn lạc lõng khi đối đầu với những hàng tiền vệ giàu sức mạnh, tốc độ của Manchester City hay Everton. Thực tế cho thấy, Woltemade chưa đủ sự bền bỉ để trở thành một Joelinton mới và hệ thống 4-3-3 hiện tại của Newcastle cũng không có nhiều đất diễn cho một số 10 cổ điển.

Ông Howe có lý khi vẫn tin tưởng Woltemade.

Cơ sở cho sự kiên nhẫn của Chích chòe

Newcastle không hề có ý định từ bỏ kế hoạch mài giũa anh thành một trung phong hàng đầu. Câu lạc bộ hiểu rằng đây là mùa giải đầu tiên anh hít thở bầu không khí Ngoại hạng Anh và việc thích nghi cần có lộ trình rõ ràng. Woltemade đang được yêu cầu phải tăng tốc độ xử lý bóng, chơi quyết liệt hơn và chủ động hơn trong việc đón các quả tạt. Ban lãnh đạo tin rằng sau khi có thêm kinh nghiệm và một kỳ tiền mùa giải trọn vẹn, anh sẽ bùng nổ trở lại.

Đáng chú ý, trước khi rơi vào giai đoạn khô hạn bàn thắng, Woltemade đã có khởi đầu bùng nổ với 9 pha lập công sau 23 trận đấu đầu tiên. Ở thời điểm đó, hiệu suất của anh còn ấn tượng hơn cả những ngôi sao đắt giá như Benjamin Sesko, Victor Gyokeres hay João Pedro. Sự kiên nhẫn chính là chìa khóa để đội chủ sân St James’ Park thu về trái ngọt từ bản hợp đồng trị giá 69 triệu bảng này vào mùa giải tới.