Vì sao Malaysia tin dùng 'người cũ' V-League Endrick dos Santos để đánh bại ĐT Việt Nam? Truyền thông Malaysia kỳ vọng tiền vệ nhập tịch Endrick dos Santos, trụ cột CLB Công An TP.HCM, sẽ giúp "Bầy hổ" khai thác kẽ hở của ĐT Việt Nam tại Thiên Trường.

Dù hành trình tìm vé dự Asian Cup 2027 đã chính thức khép lại sau những bê bối nhập tịch dẫn đến việc bị AFC xử thua, đội tuyển Malaysia vẫn hành quân đến sân Thiên Trường với tinh thần không bỏ cuộc. Mục tiêu của "Bầy hổ" là đánh bại đội tuyển Việt Nam để lấy lại danh dự và tri ân người hâm mộ.

Trong tham vọng đó, truyền thông Malaysia đặc biệt kỳ vọng vào một cái tên quen thuộc là Endrick dos Santos. Tờ The Star nhận định rằng tiền vệ nhập tịch này chính là "chìa khóa" giúp Malaysia tìm thấy kẽ hở của ĐT Việt Nam trong trận tái đấu sắp tới nhờ kinh nghiệm dày dặn tại dải đất hình chữ S.

Endrick hiểu khá rõ phong cách thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: FAM

Vũ khí từ sự am hiểu V-League

Cầu thủ 31 tuổi gốc Brazil hiện đang là trụ cột của CLB Công An Thành phố Hồ Chí Minh tại V-League. Việc thường xuyên đối đầu với các tuyển thủ Việt Nam tại giải quốc nội giúp Endrick dos Santos có cái nhìn sắc bén, từ đó hỗ trợ Ban huấn luyện Malaysia đưa ra những phương án đối phó hiệu quả nhất.

Đáng chú ý, Dos Santos chính là người đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 4-0 của tuyển Malaysia trước Việt Nam vào năm ngoái. Tờ The Star phân tích: "Đội tuyển Malaysia có thể trông cậy vào tiền vệ nhập tịch Endrick dos Santos một lần nữa để có được lợi thế trước Việt Nam. Dos Santos sẵn sàng đóng vai trò then chốt để giúp Malaysia kết thúc chiến dịch của mình một cách tích cực".

Cuộc đối đầu thú vị tại tuyến giữa

Chia sẻ trước trận tái đấu, Dos Santos bày tỏ niềm vinh dự khi được triệu tập và quyết tâm tập trung tối đa cho chuyên môn. Anh đánh giá rất cao những sự bổ sung chất lượng của đội chủ nhà Việt Nam, đặc biệt là các nhân tố nhập tịch và ngoại binh nhập tịch.

"Nguyễn Xuân Son đã trở lại và chúng ta đều biết khả năng ghi bàn của cậu ấy. Trong khi đó, Hendrio Araujo cũng là một chân chuyền thượng hạng. Sẽ rất thú vị khi được cạnh tranh với họ ở tuyến giữa", Dos Santos nhận định về những đối thủ mà anh đã quá quen thuộc tại sân chơi V-League.

Sự hiện diện của Dos Santos không chỉ giúp Malaysia về mặt chiến thuật mà còn là điểm tựa tinh thần quan trọng. Với kinh nghiệm của một cầu thủ đang thi đấu tại Việt Nam, Malaysia tin rằng họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ và khép lại chiến dịch bằng một kết quả tích cực ngay tại "chảo lửa" Thiên Trường.