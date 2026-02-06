Vì sao Manchester United chưa bổ nhiệm Michael Carrick dù khởi đầu hoàn hảo? Bất chấp chuỗi 3 trận thắng ấn tượng trước các đối thủ lớn, ban lãnh đạo Manchester United vẫn thận trọng để tránh lặp lại sai lầm quá khứ và chờ đợi sau World Cup.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, diện mạo của Manchester United đã thay đổi hoàn toàn dưới bàn tay của Michael Carrick. Từ vị thế của một đội bóng đứng trước nguy cơ vắng bóng tại đấu trường châu Âu mùa thứ hai liên tiếp, Quỷ đỏ đã lột xác mạnh mẽ sau khi Ruben Amorim rời ghế nóng. Tuy nhiên, đằng sau những tiếng reo hò tại Old Trafford là một sự im lặng đầy tính toán từ giới thượng tầng CLB.

Khởi đầu hoàn hảo và bài toán niềm tin

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 44 tuổi, Manchester United đã giành trọn vẹn 3 chiến thắng trong 3 trận đấu đầu tiên. Đáng chú ý, bại tướng của Carrick không hề đơn giản, bao gồm Manchester City của Pep Guardiola, Arsenal của Mikel Arteta và Fulham của Marco Silva. Những kết quả này không chỉ đưa đội bóng trở lại cuộc đua Top 4 mà còn thổi bùng lên làn sóng yêu cầu bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức.

Carrick giúp vực dậy MU.

Mặc dù vậy, các nguồn tin nội bộ từ Old Trafford khẳng định CLB vẫn cam kết thực hiện một quy trình tuyển dụng bài bản. Giới chủ mới, đứng đầu là tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, dường như đang cố gắng giữ cái đầu lạnh giữa cơn phấn khích của người hâm mộ.

Bài học xương máu mang tên Ole Gunnar Solskjaer

Lý do quan trọng nhất khiến ban lãnh đạo Manchester United trì hoãn quyết định chính là bóng ma quá khứ từ triều đại Ole Gunnar Solskjaer. Vào tháng 12/2018, sau khi Jose Mourinho bị sa thải, Solskjaer cũng từng có khởi đầu còn ấn tượng hơn Carrick với 8 chiến thắng liên tiếp. Đỉnh điểm của sự thăng hoa là màn lội ngược dòng thần thánh trước PSG tại Champions League.

MU từng mắc sai lầm khi bổ nhiệm Ole làm HLV trưởng chính thức.

Ba tuần sau đêm Paris rực cháy, Solskjaer được trao bản hợp đồng 3 năm. Tuy nhiên, đó cũng là lúc sự sa sút bắt đầu khi MU chỉ thắng 2 trong 12 trận cuối mùa. Bài học về việc bổ nhiệm dựa trên cảm xúc nhất thời thay vì năng lực bền vững vẫn còn nguyên giá trị. Với bộ máy lãnh đạo INEOS hiện nay, việc lặp lại sai lầm tương tự là điều khó chấp nhận.

Biến số World Cup và thị trường chuyển nhượng HLV

Một yếu tố then chốt khác buộc Manchester United phải chờ đợi là sự biến động của thị trường HLV trước thềm World Cup. Danh sách ứng viên tiềm năng của Quỷ đỏ vẫn còn những cái tên lừng lẫy như Thomas Tuchel (Anh), Mauricio Pochettino (Mỹ), hay thậm chí là Julian Nagelsmann (Đức). Việc công bố một thỏa thuận mới lúc này có thể gây bất ổn cho cả CLB lẫn các đội tuyển quốc gia liên quan.

Hơn nữa, lịch sử bóng đá đã chứng kiến nhiều sự thay đổi nhanh chóng. Trường hợp của Oliver Glasner tại Crystal Palace là minh chứng: từ vị thế người hùng giúp đội bóng giành FA Cup, ông hiện đang chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Ban lãnh đạo MU muốn đảm bảo rằng Michael Carrick không chỉ là một hiện tượng nhất thời trước khi đưa ra cam kết dài hạn.

Sự kiên định của Michael Carrick

Giữa những đồn đoán, Michael Carrick vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Ông không hề tỏ ra sốt ruột về tương lai mà tập trung hoàn toàn vào màn trình diễn của các cầu thủ. Sự lấp lửng từ ban lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch chuyển nhượng như việc gia hạn với Harry Maguire hay theo đuổi Adam Wharton, nhưng Carrick đã khẳng định tầm ảnh hưởng của mình thông qua lối chơi trên sân.

Carrick từng bước giúp MU thay đổi.

Manchester United rõ ràng đang thực hiện một chiến lược thận trọng và chuyên nghiệp hơn dưới thời Sir Jim Ratcliffe. Nhiệm vụ của Carrick lúc này là tiếp tục duy trì mạch thắng để chứng minh bản thân là lựa chọn tối ưu duy nhất, buộc ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định trong một kịch bản hạnh phúc nhất vào cuối mùa giải.