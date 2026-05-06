Vì sao Manchester United nên chọn Dusan Vlahovic thay vì Robert Lewandowski? Thay vì mạo hiểm với các lão tướng trên 35 tuổi như Lewandowski, Quỷ đỏ đang đứng trước cơ hội sở hữu Dusan Vlahovic để xây dựng hàng công bền vững dưới thời INEOS.

Manchester United đang bước vào kỳ chuyển nhượng quan trọng với mục tiêu tối thượng: tìm kiếm một trung phong đẳng cấp để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Benjamin Sesko. Trong bối cảnh đội bóng cần sự ổn định để chinh chiến trên cả bốn đấu trường vào mùa giải tới, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang đứng trước hai ngả đường: kinh nghiệm ngắn hạn của Robert Lewandowski hay sức trẻ bền vững từ Dusan Vlahovic.

Tạm biệt tư duy chuyển nhượng ngắn hạn

Ở mùa giải vừa qua, hàng công của Man Utd đã vận hành tương đối ổn định nhờ sự xoay tua giữa Benjamin Sesko và các vệ tinh như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Joshua Zirkzee. Tuy nhiên, việc dựa vào những phương án tạm thời không phải là chiến lược dài hạn cho một đội bóng tham vọng. Những cuộc thảo luận ban đầu tập trung vào Robert Lewandowski và Danny Welbeck, nhưng cả hai đều đã bước sang tuổi 35.

Việc ký hợp đồng với những cầu thủ ở sườn dốc sự nghiệp được xem là lối đi cũ kỹ, mang tính chất đối phó từng tồn tại dưới thời các ông chủ trước đây. Dù Lewandowski sở hữu bản năng sát thủ hàng đầu, việc đầu tư vào một tiền đạo 35 tuổi không còn phù hợp với định hướng tái thiết đội bóng hiện tại.

Lewandowski đẳng cấp, nhưng không còn trẻ trung.

Dusan Vlahovic: Giải pháp chiến lược cho hàng công

Thay vì các lão tướng, mục tiêu tối ưu mà Man Utd nên hướng tới là Dusan Vlahovic. Tiền đạo 26 tuổi người Serbia chuẩn bị hết hạn hợp đồng với Juventus vào ngày 1 tháng 7 và sẽ trở thành cầu thủ tự do. Đây là cơ hội vàng trên thị trường chuyển nhượng mà tập đoàn INEOS không nên bỏ lỡ.

Bất chấp việc Juventus trải qua một mùa giải biến động, Vlahovic vẫn duy trì hiệu suất đáng nể. Thống kê cho thấy anh ghi bàn hoặc kiến tạo trung bình cứ sau mỗi 117 phút thi đấu. Đây là con số cực kỳ ấn tượng đối với một trung phong chơi trong một hệ thống thiếu tính sáng tạo. Ở tuổi 26, Vlahovic đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp.

Vlahovic là phương án chất lượng cho hàng công Quỷ đỏ.

Lợi thế lớn nhất của chân sút người Serbia là thể hình lý tưởng, giúp anh sẵn sàng cho những cuộc va chạm khốc liệt tại Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, lối chơi thuận chân trái của Vlahovic sẽ mang lại sự khác biệt và đa dạng cho các phương án tấn công, bổ khuyết hoàn hảo cho một Sesko thuận chân phải.

Nút thắt tiền lương và bài toán kinh tế của INEOS

Rào cản duy nhất trong thương vụ này là mức đãi ngộ. Tại Juventus, Vlahovic đang nhận mức lương cao nhất Serie A, lên tới gần 375.000 bảng/tuần. Con số này hoàn toàn trái ngược với chính sách cắt giảm quỹ lương mà tập đoàn INEOS đang quyết liệt thực hiện sau sự ra đi của Casemiro.

Tuy nhiên, Man Utd có thể giải quyết vấn đề này bằng một cấu trúc hợp đồng thông minh. Thay vì trả lương tuần cao ngất ngưởng, đội bóng có thể sử dụng ngân sách tiết kiệm được từ phí chuyển nhượng để chi trả một khoản tiền lót tay (sign-on fee) hấp dẫn. Nếu thuyết phục được Vlahovic giảm lương xuống mức khoảng 200.000 bảng/tuần, đây sẽ là bản hợp đồng mang tính biểu tượng cho tư duy chuyển nhượng mới tại Old Trafford: trẻ trung, chất lượng và hiệu quả về mặt tài chính.