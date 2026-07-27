Vì sao Manchester United nên đứng ngoài cuộc đua chiêu mộ Vinicius Junior Dù sở hữu tiềm lực tài chính để chiêu mộ Vinicius Junior từ Real Madrid, Manchester United cần tránh lặp lại sai lầm quá khứ và để rủi ro này cho các đối thủ.

Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026. Khi hợp đồng của ngôi sao người Brazil chỉ còn thời hạn đến năm 2027, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị bán anh ngay trong mùa hè này nhằm tránh nguy cơ mất trắng vào năm sau. Động thái thúc đẩy thương vụ Yan Diomande của Real Madrid càng khiến khả năng ra đi của Vinicius Junior trở nên rõ ràng hơn.

Vinicius có thể rời Real. Ảnh: Getty Images.

Lúc này, Manchester United là một trong số ít những câu lạc bộ sở hữu tiềm lực tài chính đủ mạnh để thực hiện thương vụ đắt giá này, nhất là khi đội bóng đang tìm kiếm một tiền đạo cánh trái để phòng trường hợp Marcus Rashford ra đi. Mặc dù vậy, tập đoàn INEOS và ban lãnh đạo Manchester United cần phải kiên quyết đứng ngoài cuộc đua chiêu mộ cầu thủ người Brazil bằng mọi giá.

Những con số thống kê hào nhoáng và mặt tối phòng ngự

Trên lý thuyết, Vinicius Junior là một trong những cái tên đình đám nhất của bóng đá thế giới sau những năm tháng thi đấu đỉnh cao tại Madrid. Tại kỳ World Cup 2026 vừa qua, anh đã ghi 4 bàn thắng sau 5 trận đấu cho tuyển Brazil. Ở cấp độ câu lạc bộ, tiền đạo 26 tuổi này cũng đóng góp tới 36 bàn thắng và kiến tạo cho Real Madrid trên mọi đấu trường ở mùa giải trước.

Tuy nhiên, đằng sau những con số hào nhoáng đó lại là những vấn đề nghiêm trọng có thể biến thương vụ này thành một thảm họa tại Old Trafford. Mối lo ngại lớn nhất đối với Vinicius chính là khả năng và tinh thần hỗ trợ phòng ngự.

Vinicius có thể là 'quả bom nổ chậm'. Ảnh: Getty Images.

Trong suốt một thập kỷ qua, Manchester United đã xây dựng nhiều đội hình tập hợp hàng loạt siêu sao, nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự thất vọng. Nguyên nhân cốt lõi là các ngôi sao trên hàng công hiếm khi chịu hy sinh để gánh vác những công việc phòng ngự thầm lặng. Theo nền tảng phân tích dữ liệu ScoutLab, Vinicius nằm trong nhóm 9% các tiền đạo cánh có chỉ số làm việc phòng ngự thấp nhất.

Đáng kinh ngạc hơn, ở mùa giải La Liga 2025/26, ngôi sao 26 tuổi này không giành chiến thắng ở bất kỳ tình huống tranh chấp trên không nào. Anh xếp ở nhóm 1% thấp nhất ở cả hai chỉ số quan trọng: ngăn chặn mối đe doạ và tranh chấp trên không thành công khi so sánh với các tiền đạo cánh khác. Tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi trên mặt đất của anh cũng chỉ dừng lại ở con số 38% đầy thất vọng.

Rủi ro về quỹ lương và tính kỷ luật

Không dừng lại ở khía cạnh chuyên môn phòng ngự, thái độ thi đấu của Vinicius cũng là mối bận tâm lớn. Huyền thoại Toni Kroos của Real Madrid từng lên tiếng cảnh báo về hành vi độc hại của tiền đạo này, đồng thời tin rằng những hành động của anh đang làm tổn hại đến toàn đội.

Một lý do quan trọng khác, tiền đạo người Brazil đang hưởng mức lương 400.000 bảng/tuần tại Real Madrid. Vinicius chắc chắn sẽ muốn một con số thậm chí còn cao hơn khi rời Bernabeu vào lúc này. Khi đó, quỹ lương của đội bóng sở hữu anh sẽ bị mất cân bằng nghiêm trọng.

Việc chiêu mộ Vinicius sẽ hoàn toàn đi ngược lại lời hứa của Sir Jim Ratcliffe với người hâm mộ, khi ông khẳng định Manchester United sẽ không vung tiền mua các siêu sao sẵn có mà sẽ tập trung tạo ra họ ngay tại Old Trafford.

Bài học cho các đối thủ cạnh tranh

Trong khi Manchester United đã nếm trải đủ bài học đắt giá từ các bản hợp đồng siêu sao, thì Arsenal lại đang muốn dấn thân vào con đường này. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang dành sự quan tâm nghiêm túc đến Vinicius. HLV Mikel Arteta giúp Arsenal xưng vương mùa trước nhờ vào lối chơi gắn kết, lỳ lợm và tinh thần phòng ngự là ưu tiên hàng đầu. Một cầu thủ lười lùi về hỗ trợ đồng đội như Vinicius chắc chắn sẽ làm xáo trộn hệ thống đó trong mùa giải 2026/27.

Manchester United có lợi thế lớn khi đã hiểu rõ việc chiêu mộ siêu sao có thể phản tác dụng ra sao trong quá trình xây dựng một đội hình vô địch. Do đó, quyết định đứng ngoài thương vụ mạo hiểm này sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất cho định hướng lâu dài của Quỷ đỏ.