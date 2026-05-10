Vì sao những chiếc điện thoại Vertu trăm triệu đồng bỗng hoá thành cục gạch vì tắt sóng 2G? Sau mốc tắt sóng 2G ngày 15/9, nhiều máy Vertu đắt tiền bỗng mất khả năng nghe gọi do thiếu chuẩn VoLTE hoặc linh kiện dựng không tương thích hạ tầng nội địa.

Sau khi các nhà mạng viễn thông trong nước chính thức dừng cung cấp dịch vụ 2G từ ngày 15/9, nhiều người sở hữu những chiếc điện thoại xa xỉ có giá từ vài chục đến hơn 120 triệu đồng đột ngột rơi vào tình trạng mất liên lạc hoàn toàn. Ghi nhận tại đại diện phân phối Vertu Việt Nam cho thấy lượng khách hàng tìm đến yêu cầu kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật tăng vọt trong những ngày qua do thiết bị không thể nghe, gọi bình thường.

Những chiếc điện thoại có giá lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn hoá thành "cục gạch" nếu khách hàng mua nhầm các dòng đời cũ. Ảnh minh hoạ, nguồn: Vertu Việt Nam

Rào cản kỹ thuật khiến điện thoại đắt tiền mất sóng

Các thiết bị gặp sự cố chủ yếu thuộc dòng Signature S hoặc những mẫu phím bấm cổ điển như Vertu Ascent White (sản xuất từ năm 2005). Theo nguyên lý viễn thông, khi hạ tầng trạm phát sóng 2G bị cắt giảm hoàn toàn, các thiết bị chỉ tích hợp modem di động băng tần 2G/3G thế hệ cũ sẽ lập tức rơi vào trạng thái mất tín hiệu báo "No Service", mất hoàn toàn khả năng truy cập mạng.

Đáng chú ý, hiện tượng mất kết nối còn xảy ra đối với cả những thiết bị vẫn hiển thị vạch sóng di động 4G đầy đủ. Về mặt kỹ thuật, việc truyền tải dữ liệu (data) và thực hiện cuộc gọi thoại trên nền tảng 4G đòi hỏi hai giao thức khác biệt. Để thực hiện cuộc gọi qua mạng 4G thế hệ mới, thiết bị bắt buộc phải hỗ trợ công nghệ truyền giọng nói chất lượng cao trên nền tảng LTE (VoLTE) và phải được nạp đúng cấu hình mạng (carrier bundle) tương thích với từng nhà mạng viễn thông trong nước.

Rủi ro từ máy dựng và sự nhập nhằng giữa các thế hệ

Theo ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Kinh doanh Vertu Việt Nam, nguyên nhân khiến nhiều dòng máy cao cấp mất tính năng nghe gọi bắt nguồn từ các yếu tố sau:

Thiếu chuẩn VoLTE tương thích: Nhiều thiết bị xách tay từ thị trường Mỹ, châu Âu dù trang bị vi xử lý hỗ trợ 4G nhưng lại thiếu cấu hình tương thích với Viettel, VinaPhone hay MobiFone. Trước đây, khi thực hiện cuộc gọi, thiết bị tự động chuyển tiếp (fallback) xuống sóng 2G. Khi sóng 2G bị tắt, máy không còn đường dẫn dự phòng nên không thể kích hoạt đàm thoại.

Nhiều thiết bị xách tay từ thị trường Mỹ, châu Âu dù trang bị vi xử lý hỗ trợ 4G nhưng lại thiếu cấu hình tương thích với Viettel, VinaPhone hay MobiFone. Trước đây, khi thực hiện cuộc gọi, thiết bị tự động chuyển tiếp (fallback) xuống sóng 2G. Khi sóng 2G bị tắt, máy không còn đường dẫn dự phòng nên không thể kích hoạt đàm thoại. Can thiệp phần cứng, linh kiện ghép nối: Trên thị trường thứ cấp xuất hiện nhiều dòng máy được quảng cáo "nâng cấp lên bo mạch 4G". Thực tế, các máy này thường được độ chế, lắp ghép bo mạch, phím bấm, màn hình và vỏ từ bên thứ ba, dẫn đến việc thiết bị không nhận diện được giao thức thoại nội địa dù vẫn báo cột sóng.

Trên thị trường thứ cấp xuất hiện nhiều dòng máy được quảng cáo "nâng cấp lên bo mạch 4G". Thực tế, các máy này thường được độ chế, lắp ghép bo mạch, phím bấm, màn hình và vỏ từ bên thứ ba, dẫn đến việc thiết bị không nhận diện được giao thức thoại nội địa dù vẫn báo cột sóng. Khó phân biệt ngoại hình giữa các đời máy: Dòng Signature S cổ điển (chạy 2G) và dòng máy kế nhiệm Signature V 4G sở hữu thiết kế, khung vỏ và chất liệu cao cấp gần như giống hệt nhau. Người mua thiếu kinh nghiệm kiểm tra phần cứng rất dễ bị lừa mua máy đời cũ với giá trị cao.

Dòng thiết bị Tình trạng sau ngày 15/9 Nguyên nhân kỹ thuật Vertu 2G đời cũ (Signature S, Ascent) Màn hình báo "No Service", mất sóng hoàn toàn Hạ tầng 2G ngưng phát sóng, không có modem LTE Vertu xách tay / Bo mạch độ 4G Có vạch sóng data nhưng không thể gọi thoại Thiếu giao thức VoLTE tương thích cấu hình nhà mạng Vertu Signature V 4G chính hãng Hoạt động nghe gọi và dữ liệu bình thường Hỗ trợ đầy đủ VoLTE và hạ tầng viễn thông nội địa

Điển hình tại Cần Thơ, một trường hợp người dùng mua lại chiếc Vertu Signature S vào đầu năm 2026 với giá hơn 120 triệu đồng qua mạng xã hội, chỉ sau một thời gian ngắn máy đã mất hoàn toàn tính năng liên lạc do thiết bị chỉ vận hành trên nền tảng 2G cũ. Đại diện Vertu Việt Nam khuyến cáo người dùng cần thận trọng với các giao dịch trao tay thiếu kiểm định và đơn vị đang triển khai các phương án hỗ trợ người dùng chuyển đổi thiết bị đạt chuẩn tương thích hạ tầng hiện hành.