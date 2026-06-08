Vì sao Nicolas Jackson là mảnh ghép lý tưởng cho hàng công Tottenham dưới thời De Zerbi Trước tương lai bất định của Richarlison, Tottenham Hotspur đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Nicolas Jackson từ Chelsea để nâng cấp hỏa lực hàng công.

Tottenham Hotspur đang tích cực đẩy mạnh công cuộc tái thiết hàng công nhằm chuẩn bị cho những thử thách tại Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh tương lai của Richarlison trở nên thiếu chắc chắn, đội bóng Bắc London buộc phải tìm kiếm sự bổ sung chất lượng để chia lửa hoặc sẵn sàng thế chỗ Dominic Solanke. Trong danh sách các mục tiêu tiềm năng, Nicolas Jackson nổi lên như một phương án chuyển nhượng mang đến sự nâng cấp tức thì lẫn giá trị lâu dài.

Tottenham có nhiều lý do để cân nhắc chiêu mộ Jackson. Ảnh: Getty Images.

Bài toán hàng công và sự bất định từ Richarlison

Quyết tâm chiêu mộ một trung phong mới của Tottenham xuất phát từ bài toán hiệu suất ghi bàn kém cỏi ở mùa giải trước, khi họ chỉ có vỏn vẹn 48 bàn thắng tại giải quốc nội. Tình hình càng trở nên cấp thiết khi HLV Roberto De Zerbi thừa nhận Richarlison đang phân vân giữa việc ra đi hay ở lại. Dù đánh giá cao sự chuyên nghiệp của chân sút người Brazil, chiến lược gia người Italy hiểu rằng ông cần một lực lượng ổn định và giàu tính chiến đấu hơn.

Ở chiều ngược lại, Nicolas Jackson rơi vào hoàn cảnh cần tìm bến đỗ mới để bảo đảm cơ hội ra sân. Chân sút 25 tuổi người Senegal vừa kết thúc hợp đồng cho mượn tại Bayern Munich và trở về Stamford Bridge, nơi hàng công đang trở nên quá chật chội dưới thời HLV Xabi Alonso. Việc không muốn đóng vai trò dự bị tạo điều kiện thuận lợi để Spurs đàm phán chiêu mộ tiền đạo này.

Khả năng săn bàn và sự tương thích chiến thuật

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, năng lực đóng góp vào bàn thắng của Jackson đã được chứng minh qua các số liệu thống kê cụ thể. Anh duy trì thành tích cán mốc ít nhất 10 bàn thắng trong cả hai mùa giải khoác áo Chelsea. Khi chuyển sang khoác áo Bayern Munich tại Bundesliga, tiền đạo này cũng kịp bỏ túi 8 pha lập công.

Jackson phù hợp với triết lý của De Zerbi. Ảnh: Getty Images.

Xét trên tổng thể 3 mùa giải gần nhất, Jackson sở hữu 41 bàn thắng và 15 đường kiến tạo. Đáng chú ý, chân sút người Senegal còn có tới 12 lần đưa bóng tìm trúng xà ngang hoặc cột dọc. Nếu chắt chiu hơn trong các tình huống dứt điểm quyết định, thành tích của anh hoàn toàn có thể ấn tượng hơn rất nhiều.

Bên cạnh đầu ra bàn thắng, điểm cộng lớn nhất của Jackson nằm ở tư duy chơi bóng hiện đại. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 85,71% cùng 107 cơ hội tạo ra từ các tình huống bóng sống cho thấy khả năng liên kết lối chơi vượt trội. Điểm tựa tốc độ bứt phá cùng khả năng di chuyển thông minh của anh được đánh giá là cực kỳ phù hợp với triết lý bóng đá ưu tiên các đợt chuyển trạng thái nhanh và trực diện mà HLV De Zerbi đang xây dựng tại Tottenham.