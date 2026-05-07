Vì sao Roger Federer sở hữu cú thuận tay vĩ đại nhất lịch sử tennis vượt Nadal và Djokovic? Chuyên gia Rick Macci phân tích kỹ thuật cầm vợt lai và khả năng dứt điểm sớm trên vạch baseline giúp Roger Federer tạo ra cú thuận tay mang tính biểu tượng của làng banh nỉ.

Trong cuộc tranh luận về tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại (GOAT), Roger Federer luôn chiếm một vị trí trang trọng nhờ phong cách thi đấu hào hoa. Dù Novak Djokovic và Rafael Nadal có thể nhỉnh hơn về số danh hiệu Grand Slam, nhưng cú thuận tay (forehand) của huyền thoại người Thụy Sĩ vẫn được giới chuyên môn đánh giá là vũ khí tấn công hoàn hảo nhất từng xuất hiện.

Di sản từ những con số và kỹ nghệ thanh thoát

Sự nghiệp của Federer được định nghĩa bởi những thống kê ấn tượng: 103 danh hiệu ATP (chỉ sau Jimmy Connors với 109 danh hiệu) và 20 chức vô địch Grand Slam. Tuy nhiên, di sản của anh không chỉ nằm ở những con số khô khan mà còn ở phong cách thi đấu thanh thoát, đặc biệt là cú thuận tay trừng phạt đối thủ.

Rick Macci, cựu huấn luyện viên của Serena Williams và Maria Sharapova, khẳng định cú thuận tay của Federer là xuất sắc nhất lịch sử. Chia sẻ với TSH Tennis, ông cho biết điểm khác biệt nằm ở khả năng đẩy tốc độ trận đấu lên cực cao và tạo áp lực khổng lồ lên đối thủ.

"Roger là người đi tiên phong," Macci phân tích. "Anh ấy chơi với kiểu cầm vợt lai (hybrid grip), không hoàn toàn là kiểu số 3 hay số 4 mà nằm ở giữa. Điều này cho phép anh ấy điều chỉnh tốc độ bóng bất cứ khi nào mình muốn."

Sự khác biệt so với Rafael Nadal và Novak Djokovic

Chiến thuật của Federer dựa trên việc chiếm lĩnh không gian. Anh thường đứng ngay vạch baseline và thực hiện cú đánh ngay khi bóng vừa nảy lên, khiến đối thủ luôn rơi vào trạng thái vội vã. Macci thừa nhận rằng nếu phải đối đầu với các huyền thoại, ông sẽ e ngại Federer nhất vì áp lực thời gian mà tay vợt này tạo ra là quá lớn.

Trong khi cú topspin của Rafael Nadal tạo ra sức ép khủng khiếp trên sân đất nện, thì Federer lại là bậc thầy về khả năng biến hóa của cú thuận tay. Ngược lại, khi nhắc đến Novak Djokovic, Macci đánh giá cao sự hoàn hảo ở các cú trái tay (backhand).

Chuyên gia này ví von các pha xử lý của tay vợt người Serbia mượt mà và nhẹ nhàng như "dao cắt bơ". Tuy nhiên, xét về tổng thể kỹ thuật tấn công bằng thuận tay, Roger Federer vẫn đứng riêng một cõi nhờ sự kết hợp giữa tốc độ, độ chính xác và tính thẩm mỹ cao độ.