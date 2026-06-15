Vì sao xe điện Xiaomi, Tesla và BYD thường xuyên xuất hiện trong các tin bài tai nạn? Tần suất xuất hiện dày đặc các vụ tai nạn liên quan đến Xiaomi, Tesla hay BYD trên mạng xã hội thực chất là hệ quả của lưu lượng truy cập thay vì chất lượng kém.

Theo dữ liệu từ Fast Technology, cộng đồng người dùng tại Trung Quốc đang bày tỏ sự lo ngại trước tần suất dày đặc của các tin tức về sự cố và tai nạn liên quan đến những hãng xe lớn như Xiaomi, Li Auto, Huawei, Tesla và BYD. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây phần lớn là một "ảo tưởng truyền thông" do mạng xã hội tạo ra thay vì phản ánh chính xác chất lượng sản phẩm.

Hiệu ứng truyền thông từ các thương hiệu lớn

Blogger công nghệ Han Lu giải thích rằng cơ chế lan truyền thông tin trên mạng xã hội hiện nay có sự thiên vị rõ rệt đối với các thương hiệu nổi tiếng. Khi một chiếc xe thuộc thương hiệu ít tên tuổi gặp sự cố, bài đăng thường nhận được rất ít tương tác và nhanh chóng bị trôi đi. Ngược lại, những cái tên như Tesla hay Xiaomi vốn đã có sẵn lượng quan tâm khổng lồ, khiến bất kỳ sự cố nhỏ nào cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận.

Sự cố cháy xe Xiaomi SU7 Ultra gần đây được nhà sản xuất xác nhận không bắt nguồn từ lỗi pin.

Việc người dùng có xu hướng chia sẻ mạnh mẽ các trải nghiệm tiêu cực liên quan đến nhà sản xuất nổi tiếng đã tạo ra tâm lý lo ngại cho những người đang có ý định mua xe. Theo thời gian, điều này hình thành một định kiến rằng các mẫu xe điện phổ biến thường xuyên gặp lỗi kỹ thuật hơn các dòng xe khác.

Khoảng cách công nghệ và nguyên nhân thực tế

Trên thực tế, khoảng cách công nghệ giữa các nhà sản xuất ô tô lớn hiện nay không quá khác biệt. Tỷ lệ hỏng hóc và lỗi kỹ thuật của các dòng xe này được ghi nhận ở mức tương đương với mặt bằng chung của ngành công nghiệp. Những dòng xe ít phổ biến hơn cũng gặp phải các vấn đề tương tự, nhưng thông tin thường không được phổ biến rộng rãi.

Nhiều báo cáo tai nạn lan truyền trên mạng thường bị hiểu sai lệch hoặc thiếu bối cảnh cụ thể:

Lỗi vận hành: Một số trường hợp xe bị gãy trục được xác định là do đâm vào lề đường ở tốc độ cao, hoàn toàn do lỗi người lái.

Một số trường hợp xe bị gãy trục được xác định là do đâm vào lề đường ở tốc độ cao, hoàn toàn do lỗi người lái. Tác động ngoại cảnh: Các vụ cháy xe đôi khi bắt nguồn từ việc chủ xe để vật liệu dễ cháy nổ bên trong cabin thay vì lỗi hệ thống điện.

Các vụ cháy xe đôi khi bắt nguồn từ việc chủ xe để vật liệu dễ cháy nổ bên trong cabin thay vì lỗi hệ thống điện. Nguy cơ từ xe xăng: Một quan niệm sai lầm phổ biến là xe điện dễ cháy hơn xe xăng. Thực tế, hệ thống nhiên liệu của xe xăng dễ bị tổn thương hơn trong các vụ va chạm mạnh, và xăng rò rỉ khi tiếp xúc với các bộ phận nóng có nguy cơ bốc cháy rất cao.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần có cái nhìn khách quan và trang bị kiến thức kỹ thuật để phân biệt giữa lỗi hệ thống thực sự và các sự cố do vận hành hoặc lưu lượng truy cập ảo tạo ra. Nhiều thông tin trên mạng xã hội hiện nay được định hướng dựa trên thuật toán tìm kiếm và xu hướng tương tác hơn là sự thật khách quan.