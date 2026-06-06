Vị thế lung lay của Jude Bellingham: Bài toán khó cho Thomas Tuchel tại World Cup 2026 Từ vị thế siêu sao không thể đụng đến, Jude Bellingham đối mặt nguy cơ dự bị dưới thời Thomas Tuchel do sự sa sút phong độ và những thay đổi chiến thuật khắc nghiệt.

"Còn ai nữa chứ?!", tiếng hét đầy ngạo nghễ của Jude Bellingham sau cú vô lê "xe đạp chổng ngược" cứu rỗi đội tuyển Anh tại EURO 2024 từng được xem là biểu tượng cho sự xuất hiện của một vị vua mới. Thời điểm ấy, anh dường như không có giới hạn, từ thủ lĩnh tại Borussia Dortmund đến ngôi sao rực rỡ nhất tại Bernabeu. Thế nhưng, trước thềm World Cup 2026, câu hỏi ấy đang được lặp lại với một sắc thái hoàn toàn khác: Liệu còn vị trí nào cho Bellingham trong sơ đồ của Thomas Tuchel?

Jude Bellingham gặp khó dưới thời Thomas Tuchel.

Hệ lụy từ sự xáo trộn tại Real Madrid

Sự sa sút của Bellingham là hệ quả của một chu kỳ quá tải và những biến động chiến thuật sâu sắc. Sau mùa giải đầu tiên bùng nổ tại Real Madrid với tư cách người kế thừa di sản của Karim Benzema, sự xuất hiện của Kylian Mbappe đã vô tình đẩy tiền vệ người Anh vào một "vòng xoáy" lạ lẫm. Từ một số 10 tự do xâm nhập vòng cấm, anh buộc phải lùi sâu, hy sinh để cân bằng cấu trúc đội hình vốn đã quá dư thừa những ngôi sao tấn công cánh.

Bên cạnh đó, những chấn thương vai dai dẳng và cuộc phẫu thuật mùa hè năm ngoái đã lấy đi của Bellingham sự thanh thoát vốn có. Từ một "quái vật" ghi bàn, Bellingham dần biến thành một quân bài phòng ngự mệt mỏi, mất đi khả năng định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân.

Triều đại Thomas Tuchel và sự ưu tiên tính hệ thống

Tại đội tuyển Anh, triều đại của Thomas Tuchel đang mang đến những tiêu chuẩn khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Chiến lược gia người Đức vốn nổi tiếng với việc ưu tiên tính hệ thống và sự chuyên biệt hóa vị trí thay vì chỉ đơn thuần nhồi nhét các ngôi sao vào sân. Tuchel khao khát những mắt xích vận hành hoàn hảo trong bộ máy pressing thay vì những cá nhân chơi bóng theo cảm hứng.

Trong bối cảnh Bellingham đánh mất bản năng sát thủ trước khung thành, Morgan Rogers đang nổi lên như một làn gió mới đầy thách thức. Sự thăng hoa của ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa đến từ sự phù hợp tuyệt đối với vai trò hộ công thực thụ, điều mà Tuchel đang tìm kiếm để tối ưu hóa khả năng săn bàn của Harry Kane. Sự cạnh tranh này đẩy Bellingham vào tình thế buộc phải thích nghi hoặc chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi.

Jude Bellingham sẽ phải sớm lấy lại phong độ.

Cái tôi của ngôi sao và phép thử bản lĩnh

Đáng chú ý, bên cạnh vấn đề chuyên môn, cá tính mạnh mẽ của Bellingham cũng đang trở thành tâm điểm của những tranh luận trái chiều. Sự tự tin đôi khi bị nhầm lẫn với kiêu ngạo; những phản ứng gay gắt với trọng tài hay thái độ không hài lòng khi bị thay ra đã khiến anh mất điểm trong mắt những người ưa chuộng sự khiêm nhường truyền thống. Tuy nhiên, cũng cần một cái nhìn công tâm khi truyền thống bóng đá Anh đôi khi chưa sẵn sàng đón nhận một siêu sao đầy tự trọng và không ngại thể hiện cái tôi khác biệt.

Trận mở màn gặp Croatia tại Dallas sẽ là phép thử lớn nhất cho bản lĩnh của cả Tuchel lẫn Bellingham. Liệu Tuchel sẽ chọn một siêu sao có khả năng định đoạt trận đấu bằng khoảnh khắc thiên tài, hay một cầu thủ đang có phong độ ổn định để bảo đảm tính kỷ luật của toàn đội?

Với Bellingham, World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu, mà là cuộc chiến để đòi lại vị thế của một biểu tượng toàn cầu. Nếu không thể kiểm soát được "ngọn lửa" trong huyết quản và tìm lại sự kết nối với mành lưới đối phương, kịch bản vị vua trẻ phải ngồi dự bị là một thực tế nghiệt ngã mà không ai có thể loại trừ trong bóng đá đỉnh cao.