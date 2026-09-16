Vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M ra mắt: Tiến trình 3nm cùng loạt nâng cấp AI thông minh MediaTek trình làng chip Dimensity 9600M tiến trình 3nm với công cụ điều phối tối ưu tài nguyên và khả năng xử lý AI đa mô hình dự kiến có mặt trên Vivo X500.

MediaTek vừa chính thức giới thiệu vi xử lý Dimensity 9600M hướng tới phân khúc thiết bị cận cao cấp. Xuất hiện bên cạnh phiên bản cao cấp Dimensity 9600 Pro, dòng vi xử lý mới được xem là giải pháp cân bằng giữa hiệu suất đỉnh cao và chi phí sản xuất, mở ra cơ hội trang bị cấu hình mạnh mẽ cho các thiết bị di động trong năm 2026.

MediaTek ra mắt chip Dimensity 9600M cùng với Dimensity 9600 Pro

Kiến trúc phần cứng kế thừa từ thế hệ tiền nhiệm Dimensity 9500

Dù được gắn nhãn thuộc thế hệ 9600, Dimensity 9600M trên thực tế chia sẻ phần lớn kiến trúc nền tảng với Dimensity 9500. Vi xử lý này tiếp tục được sản xuất trên tiến trình TSMC 3nm (N3P) tiên tiến, giữ nguyên thiết kế toàn lõi lớn để duy trì hiệu suất xử lý tải nặng liên tục.

Cấu trúc CPU gồm một nhân xung nhịp cao C1-Ultra đạt tốc độ 4.21GHz, kết hợp cùng ba nhân C1-Premium chạy ở mức 3.5GHz và bốn nhân C1-Pro xung nhịp 2.7GHz. Khả năng đồ họa và tính toán trí tuệ nhân tạo phần cứng vẫn dựa trên chip đồ họa Arm Mali-G1 Ultra MC12 đi kèm bộ xử lý thần kinh APU 990.

Dimensity 9600M sản xuất trên tiến trình 3nm

Hệ thống xử lý hình ảnh của Dimensity 9600M hỗ trợ cảm biến camera độ phân giải tối đa lên tới 320MP, cho phép ghi hình video chất lượng 8K ở 60 khung hình/giây hoặc 4K ở 120 khung hình/giây. Về băng thông, nền tảng này duy trì khả năng tương thích với chuẩn RAM LPDDR5X tốc độ 10.667MHz và bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1.

Thông số kỹ thuật MediaTek Dimensity 9600M Tiến trình sản xuất TSMC 3nm (N3P) Cấu hình CPU 1x C1-Ultra 4.21GHz + 3x C1-Premium 3.5GHz + 4x C1-Pro 2.7GHz GPU Arm Mali-G1 Ultra MC12 NPU APU 990 Hỗ trợ camera Tối đa 320MP, quay video 8K60 / 4K120 Bộ nhớ hỗ trợ RAM LPDDR5X (10.667MHz), UFS 4.1

Tối ưu hóa thuật toán và mở rộng khả năng xử lý AI

Điểm khác biệt cốt lõi trên Dimensity 9600M nằm ở các giải pháp tối ưu hóa phần mềm và điều phối tài nguyên. MediaTek tích hợp công cụ Dimensity Scheduling Engine phiên bản 3.0, mang lại cơ chế phân bổ tải thông minh hơn giữa CPU, GPU và hệ thống bộ nhớ so với bản tiền nhiệm.

Đây là bản nâng cấp của Dimensity 9500

Nhờ ứng dụng công nghệ kết xuất mạng thần kinh chuyên biệt, vi xử lý có khả năng hỗ trợ thiết bị đạt tốc độ hiển thị lên tới 185 khung hình/giây trong các tác vụ chơi game. Bên cạnh đó, bộ xử lý NPU được mở rộng khả năng tương thích với các mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini Nano 4 và Qwen 3.5 Omni 4B, hỗ trợ trình quản lý camera đưa ra đề xuất góc chụp và bối cảnh chuẩn xác theo thời gian thực.

Kỳ vọng thương mại hóa trên thị trường smartphone

Theo nguồn tin từ Gizmochina, Dimensity 9600M dự kiến sẽ xuất hiện đầu tiên trên dòng điện thoại Vivo X500 bản tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp hơn như Pro và Pro Max sẽ sử dụng vi xử lý Dimensity 9600 Pro. Việc tái cấu trúc nền tảng 9500 thành biến thể 9600M giúp các nhà sản xuất tối ưu chi phí linh kiện, đồng thời mang các trải nghiệm cận cao cấp đến với tệp khách hàng rộng lớn hơn.