Việc tử tế tháng 7: Những hành trình thầm lặng vì bình yên quê hương Từ cựu chiến binh nuôi lợn đất tại TP. Hà Nội đến đội cứu hộ xuyên đêm ở Huế và các chiến sĩ công an làm cha của 40 trẻ em Việt - Lào, những câu chuyện tử tế đang lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Trong hành trình lan tỏa cái đẹp của lòng nhân ái, chương trình "Việc tử tế" tháng 7 tôn vinh những con người đang lặng lẽ cống hiến vì cộng đồng. Đó là những người lính dành trọn tuổi già để xây dựng quê hương, những người trẻ không ngại hiểm nguy cứu giúp người dân trong hoạn nạn và những chiến sĩ công an trở thành điểm tựa cho hàng chục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Sức lan tỏa từ những chú lợn đất khuyến học tại TP. Hà Nội

Tại xã Quảng Bị, TP. Hà Nội, cựu chiến binh Trần Quang Huy từ lâu đã trở nên quen thuộc với danh xưng "ông Huy nuôi lợn đất". Đây là cái tên gắn liền với hành trình bền bỉ suốt gần một thập kỷ qua của ông trong việc tiết kiệm từng khoản nhỏ để hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học.

Ý tưởng bắt đầu từ năm 2015, khi ông Huy tự mình nuôi những chú lợn đất đầu tiên. Đến năm 2019, hành động này đã lan tỏa mạnh mẽ, dẫn đến sự ra đời của Câu lạc bộ Nuôi lợn đất. Hàng năm, câu lạc bộ duy trì từ 16 đến 20 thành viên, mỗi người nhận nuôi một chú lợn để cuối năm cùng nhau "đập lợn", gom góp thành những suất học bổng thiết thực gửi tới các em học sinh khó khăn.

Cựu chiến binh Trần Quang Huy với tên gọi thân thương "ông Huy nuôi lợn đất".

Không chỉ dừng lại ở công tác khuyến học, ông Huy còn tích cực đóng góp sức mình vào việc xây dựng thư viện sách, sân chơi cộng đồng và các đường hoa tại địa phương. Với tinh thần của một người lính, ông khẳng định luôn sẵn sàng cống hiến cho quê hương khi còn có thể, bất chấp tuổi tác và sức khỏe không còn như trước.

Các thành viên của Câu lạc bộ Nuôi lợn đất.

Đội cứu hộ SOS 0 đồng: Những "thiên thần" xuyên đêm tại Huế

Tại khu vực Huế, khi phố xá đã lên đèn và mọi người dần chìm vào giấc ngủ, đó lại là lúc Đội SOS 0 đồng 75 Huế bắt đầu ca trực của mình. Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng của nhóm, cùng các thành viên luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào điện thoại reo.

Dù là tai nạn giao thông giữa đêm, xe chết máy trong mưa hay các gia đình mắc kẹt trong lũ dữ, đội ngũ này đều có mặt kịp thời để hỗ trợ. Hoạt động với phương châm hoàn toàn miễn phí, Đội SOS 0 đồng 75 Huế đã trở thành điểm tựa tin cậy cho người dân trong những tình huống khẩn cấp, nhận được sự cảm kích và tin yêu từ cộng đồng địa phương.

Mái ấm Nhân ái - Hữu nghị: Nơi tình thương không biên giới

Tại tỉnh Điện Biên, một mô hình chăm sóc trẻ em đặc biệt mang tên "Nhân ái - Hữu nghị" đang trở thành tổ ấm của 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có 28 em nhỏ người Việt Nam và 12 em nhỏ đến từ các tỉnh Bắc Lào. Điều đặc biệt nhất tại đây chính là sự hiện diện của 8 chiến sĩ công an đang đảm nhận vai trò người cha.

Các chiến sĩ không chỉ lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn uốn nắn nếp học, nếp sinh hoạt cho các em. Đây là dự án chưa từng có tiền lệ khi đưa các em nhỏ từ nước bạn Lào về nuôi dưỡng tại Việt Nam, thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Hai em nhỏ Việt - Lào xuất hiện tại trường quay Việc tử tế

Thượng úy Nguyễn Duy Sơn, một trong những người trực tiếp chăm sóc các em, chia sẻ rằng dù chịu nhiều áp lực vì chưa lập gia đình nhưng anh cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được trở thành điểm tựa cho những mảnh đời khiếm khuyết. Những nụ cười và sự trưởng thành của các em chính là nguồn động lực lớn nhất để các chiến sĩ tiếp tục sứ mệnh cao cả này.

Từ trái sang phải: Thượng úy Nguyễn Duy Sơn và Đại úy Lò Văn Long

Ba câu chuyện, ba hành trình khác nhau nhưng đều gặp nhau ở lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Chương trình "Việc tử tế", với sự đồng hành của THACO, tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và bền vững hơn.