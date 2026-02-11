Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng dệt may tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 Đoàn công tác Ấn Độ và doanh nghiệp Việt Nam thảo luận về việc mở rộng thương mại sợi và dệt may, nhằm tận dụng thế mạnh nguồn nguyên liệu từ Ấn Độ và năng lực sản xuất của Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân 2026, ngày 5/2/2026, đoàn công tác của Ấn Độ đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long. Cuộc gặp nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động đầu tư và thương mại trong lĩnh vực dệt may, tơ sợi giữa doanh nghiệp hai nước, đồng thời mở ra cơ hội liên kết sâu rộng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tăng cường liên kết chuỗi cung ứng dệt may song phương

Đoàn công tác phía Ấn Độ do bà Rashmi Saluja – Chủ tịch và ông Gaurav Gupta – Nhà sáng lập Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu Ấn Độ (GTTCI) dẫn đầu. Cùng tham dự còn có đại diện Hội đồng Tơ lụa Trung ương Ấn Độ (CSB) và ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quang Hiệu, Chủ tịch và bà Vũ Thị Suốt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long, đã trao đổi chi tiết về tiềm năng hợp tác dựa trên lợi thế bổ trợ của mỗi quốc gia. Hiện nay, Bitexco Nam Long đang nhập khẩu bông từ Ấn Độ để phục vụ sản xuất. Doanh nghiệp này bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô nhập khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm dệt may cao cấp ngược trở lại thị trường Ấn Độ.

Thế mạnh từ nguyên liệu đến sản phẩm hoàn thiện

Thị trường dệt may Việt Nam – Ấn Độ đang cho thấy sự tương thích lớn về cơ cấu sản phẩm. Trong khi Ấn Độ sở hữu nguồn nguyên liệu bông và sợi dồi dào, Việt Nam lại có năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu các mặt hàng dệt may chất lượng cao. Cụ thể, Bitexco Nam Long đã giới thiệu các dòng sản phẩm chủ lực bao gồm:

Sợi cotton và sợi OE : Nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành dệt.

: Nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành dệt. Khăn bông cao cấp: Khăn tắm, khăn tay, khăn thêu phục vụ phân khúc khách sạn và du lịch.

Các chuyên gia đánh giá đây là những mặt hàng có tiềm năng lớn tại Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu về sản phẩm dệt may thân thiện với môi trường đang gia tăng mạnh mẽ.

Vai trò kết nối của Hội chợ Mùa Xuân

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất đang khẳng định vị thế là diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối trực tiếp. Sự chủ động của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ trong việc dẫn đoàn công tác tham gia các hoạt động bên lề đã giúp doanh nghiệp hai nước hiểu rõ nhu cầu và năng lực của nhau.

Dư địa hợp tác trong ngành dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ vẫn còn rất lớn ở các công đoạn: nguyên liệu - sản xuất - chế biến - xuất khẩu. Việc tận dụng tốt các cơ chế hợp tác song phương không chỉ giúp nâng cao giá trị gia tăng mà còn góp phần đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho cả hai quốc gia trên bản đồ dệt may quốc tế.