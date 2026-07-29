Việt Nam cần duy trì hiệu suất ghi bàn để đua ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026 với Indonesia Thắng Timor Leste 7-0 giúp Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A, nhưng Indonesia thắng Campuchia 5-1 khiến hiệu số và tổng bàn thắng có thể quyết định cục diện.

Đội tuyển Việt Nam cần duy trì hiệu suất ghi bàn sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste nếu muốn giữ lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026 với Indonesia. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng khởi đầu mạnh mẽ bằng trận thắng Campuchia 5-1, khiến các chỉ số phụ trở thành yếu tố có thể định đoạt thứ hạng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tạm chiếm ưu thế về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, lịch sử vòng bảng năm 2020 cho thấy một trận hòa trước Indonesia chưa chắc đủ để bảo đảm vị trí dẫn đầu, nếu số bàn thắng ghi được không vượt trội.

Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu ASEAN Cup ấn tượng. Ảnh: VFF

Cuộc đua không chỉ nằm ở điểm số

Trận thắng 7-0 trước Timor Leste đem lại khởi đầu thuận lợi cho Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, Indonesia đáp trả với chiến thắng 5-1 trước Campuchia, cho thấy bảng A có thể là cuộc cạnh tranh song song về điểm, hiệu số và tổng số bàn thắng.

Indonesia hiện sở hữu lực lượng có diện mạo khác biệt nhờ chính sách nhập tịch. Đội bóng này sử dụng tới 12 cầu thủ mang gốc gác nước ngoài, trong đó có 7 người đá chính ở trận gặp Campuchia. Thom Haye cùng các cầu thủ mang kinh nghiệm bóng đá châu Âu giúp Indonesia có thêm khả năng kiểm soát bóng, đồng thời duy trì cường độ pressing cao.

Điểm đáng chú ý là Indonesia không còn đặt mục tiêu chủ yếu vào các trận hòa như tại giải vô địch khu vực năm 2020 hay 2022. Chiến thắng 5-1 trước Campuchia phản ánh cách tiếp cận tấn công trực diện hơn, cũng như ý thức tận dụng cơ hội trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Indonesia đang trình diễn bộ mặt đầy khao khát. Ảnh: Bola

Bài học từ vòng bảng năm 2020

Kịch bản năm 2020 vẫn là lời cảnh báo rõ ràng cho Việt Nam. Khi đó, Việt Nam hòa Indonesia 0-0, sau đó hai đội cùng kết thúc vòng bảng với 10 điểm và hiệu số bàn thắng bại +9.

Khác biệt nằm ở tổng số bàn thắng: Việt Nam ghi 9 bàn, trong khi Indonesia có 13 bàn. Việt Nam vì thế xếp nhì bảng và gặp Thái Lan ở bán kết, trước khi thua chung cuộc 0-2. Theo dữ liệu từ nguồn, đó là lần duy nhất trong 14 năm bóng đá Việt Nam không đứng đầu vòng bảng.

Nguyên nhân được đặt ra là khả năng tận dụng cơ hội trước các đội yếu hơn. Trong khi Indonesia từng thắng đối thủ với tỷ số 5-1, Việt Nam chỉ thắng Lào 2-0. Khoảng cách về số bàn thắng, thay vì đối đầu trực tiếp, đã tạo ra khác biệt trong hành trình của hai đội.

Singapore là bước đệm trước trận gặp Indonesia

Trước khi đến trận gặp Indonesia ngày 3/8 tại Pakansari, Việt Nam sẽ đối đầu Singapore ngày 31/7. Lợi thế nghỉ ngơi nhiều hơn cùng điểm tựa sân nhà là những điều kiện để đội tuyển hướng đến một chiến thắng cách biệt, qua đó củng cố các chỉ số phụ.

Pakansari cũng là nơi gợi lại ký ức không dễ chịu. Mười năm trước, Việt Nam thua Indonesia 1-2 tại đây ở bán kết lượt đi và sau đó không thể giành vé vào chung kết. Lần trở lại này diễn ra trong bối cảnh Indonesia đã thay đổi mạnh về nhân sự lẫn cách vận hành lối chơi.

Vì vậy, yêu cầu với Việt Nam không dừng ở việc giành tối thiểu 1 điểm trước Indonesia. Mỗi cơ hội ở các trận còn lại đều có giá trị trong cuộc đua ngôi đầu bảng A, nơi hiệu số và tổng bàn thắng có thể một lần nữa quyết định con đường vào bán kết.