Việt Nam chi 1,1 tỷ USD nhập khẩu ngô trong 4 tháng đầu năm 2026 Trong 4 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ngô đạt 4,44 triệu tấn, tăng 42,69% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu tái đàn mạnh mẽ của ngành chăn nuôi nội địa.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan Việt Nam, lượng ngô nhập khẩu các loại trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng đột biến. Cụ thể, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 4,44 triệu tấn ngô, tương đương giá trị 1,1 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu đã tăng mạnh 48,03% và kim ngạch tăng 42,69%.

Biến động thị trường ngô trong tháng 4/2026

Mặc dù tính chung 4 tháng đầu năm tăng trưởng cao, nhưng riêng trong tháng 4/2026, hoạt động nhập khẩu ngô có dấu hiệu chậm lại. Lượng ngô nhập khẩu trong tháng này đạt 817.654 tấn, đạt kim ngạch 208,3 triệu USD. So với tháng 3/2026, các chỉ số này giảm lần lượt 15,43% về lượng và 14,11% về kim ngạch.

Về mặt giá cả, giá ngô nhập khẩu trung bình trong tháng 4/2026 đạt 254,77 USD/tấn, tăng 1,57% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, nếu tính bình quân trong cả 4 tháng đầu năm, giá ngô nhập khẩu ở mức 248,86 USD/tấn, vẫn thấp hơn 3,61% so với mức giá của 4 tháng đầu năm 2025.

Brazil dẫn đầu nguồn cung ngô cho Việt Nam

Brazil hiện là thị trường cung cấp ngô lớn nhất cho Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng ngô nhập khẩu từ thị trường này đạt 2,257 triệu tấn, trị giá 556,8 triệu USD. Brazil hiện chiếm tới 50,79% tổng lượng và 50,34% tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.

Đáng chú ý, lượng ngô từ Brazil nhập về Việt Nam trong giai đoạn này tăng mạnh 125% về lượng và 122,58% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, dù mức giá trung bình giảm nhẹ 1,09% xuống còn 246,67 USD/tấn.

Thị trường nhập khẩu Ngô của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Diễn biến tại các thị trường Achentina và Ấn Độ

Xếp thứ hai sau Brazil là thị trường Achentina. Trong 4 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ngô từ quốc gia này đạt 1,12 triệu tấn, tương đương 281,2 triệu USD, chiếm hơn 25% tổng thị phần nhập khẩu ngô của Việt Nam. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, nhập khẩu từ Achentina lại có xu hướng giảm 7,07% về lượng và 10,1% về kim ngạch.

Đối với thị trường Ấn Độ, trong tháng 4/2026, lượng nhập khẩu đạt 105.154 tấn, trị giá trên 26,2 triệu USD. So với tháng 3/2026, thị trường này ghi nhận mức tăng trưởng 26,32% về lượng và 21,88% về kim ngạch, dù giá nhập khẩu giảm 3,52% xuống mức 249,25 USD/tấn.

Nhu cầu thức ăn chăn nuôi thúc đẩy dòng chảy hàng hóa

Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng ngô nhập khẩu trong nửa đầu năm 2026 được phân tích là hệ quả của việc tái đàn quy mô lớn trong ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. Sau giai đoạn đối mặt với chi phí cao và dịch bệnh, các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất.

Hiện nay, ngô chiếm tỷ trọng từ 30% đến 50% trong thành phần thức ăn chăn nuôi. Việc tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do và khai thác nguồn cung giá cạnh tranh từ khu vực Nam Mỹ đã giúp các cảng nội địa duy trì dòng chảy hàng hóa thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ đang tăng cao kỷ lục của thị trường trong nước.