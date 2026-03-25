Việt Nam chi 1,21 tỷ USD nhập khẩu than đá trong 2 tháng đầu năm 2026 Trong 2 tháng đầu năm 2026, cả nước nhập khẩu 11,16 triệu tấn than đá, tăng 3,6% về lượng. Australia, Indonesia và Nga tiếp tục là ba thị trường cung cấp chính.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu 11,16 triệu tấn than đá, tương đương giá trị kim ngạch đạt 1,21 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, khối lượng nhập khẩu tăng 3,6% và kim ngạch tăng 3,18%. Giá nhập khẩu trung bình trong giai đoạn này đạt mức 108,4 USD/tấn, ghi nhận mức giảm nhẹ 0,4%.

Nhập khẩu than đá 2 tháng đầu năm 2026

Biến động nhập khẩu trong tháng 2/2026

Riêng trong tháng 2/2026, cả nước nhập khẩu 4,95 triệu tấn than đá, trị giá 538,64 triệu USD với mức giá trung bình 108,8 USD/tấn. So với tháng 1/2026, lượng nhập khẩu giảm 20,21% và kim ngạch giảm 19,52%, tuy nhiên mức giá lại tăng 0,87%.

Khi so sánh với cùng kỳ tháng 2/2025, thị trường cũng ghi nhận xu hướng giảm 13,85% về lượng và 11,83% về kim ngạch. Ngược lại, giá nhập khẩu trong tháng 2/2026 đã tăng 2,35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích các thị trường cung cấp chủ lực

Than đá nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu đến từ ba thị trường: Australia, Indonesia và Nga. Tổng kim ngạch từ ba quốc gia này chiếm trên 86% tỷ trọng nhập khẩu của cả nước.

Thị trường Australia

Australia là đối tác dẫn đầu về giá trị kim ngạch. Trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này 3,88 triệu tấn, tương đương 526,86 triệu USD. Mức giá trung bình đạt 135,9 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu tăng 14,71% và kim ngạch tăng 14,52%, dù giá nhập khẩu giảm nhẹ 0,17%.

Thị trường Indonesia

Indonesia là nhà cung cấp lớn nhất về khối lượng với 4,26 triệu tấn, đạt kim ngạch 353,77 triệu USD. Mức giá trung bình từ thị trường này thấp hơn đáng kể, đạt 83,12 USD/tấn. Tuy nhiên, cả khối lượng và kim ngạch nhập khẩu từ Indonesia đều giảm lần lượt 4,85% và 5,67% so với cùng kỳ.

Thị trường Nga

Đáng chú ý, nhập khẩu than đá từ Nga ghi nhận mức tăng trưởng khối lượng mạnh mẽ nhất với 35,52%, đạt 1,28 triệu tấn. Kim ngạch đạt 161,02 triệu USD, tăng 14,9%. Tuy nhiên, giá nhập khẩu trung bình từ Nga đã giảm 15,21% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường Khối lượng (Triệu tấn) Kim ngạch (Triệu USD) Tỷ trọng khối lượng (%) Australia 3,88 526,86 34,74% Indonesia 4,26 353,77 38,14% Nga 1,28 161,02 11,50%

Nhìn chung, dù có sự sụt giảm trong tháng 2, tổng thể bức tranh nhập khẩu than đá 2 tháng đầu năm 2026 vẫn giữ được đà tăng trưởng nhẹ về cả quy mô lẫn giá trị so với năm ngoái, phản ánh nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất trong nước ổn định.