Việt Nam chi 1,75 tỷ USD nhập khẩu ô tô trong 4 tháng đầu năm 2026 Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 72.290 xe, tăng 11,22% về lượng và 25,2% về trị giá so với cùng kỳ. Thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá hơn 68%.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Hải quan, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 72.290 chiếc với tổng trị giá 1,75 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, các chỉ số này ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 11,22% về lượng và 25,2% về trị giá.

Riêng trong tháng 4/2026, thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt so với tháng trước đó khi chỉ đạt 16.580 chiếc, tương đương 433,82 triệu USD. So với tháng 3/2026, lượng xe nhập khẩu giảm 34,35% và trị giá giảm 26,43%. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ tháng 4/2025, dù lượng xe giảm 11,4% nhưng trị giá lại tăng 2,57%.

Cơ cấu thị trường: ASEAN duy trì vị thế, Trung Quốc bứt phá

Khu vực ASEAN tiếp tục là nguồn cung ô tô lớn nhất cho thị trường Việt Nam với 45.074 chiếc, trị giá 734,61 triệu USD. Dù vẫn chiếm tỷ trọng chi phối 62,35%, nhưng con số này đã thu hẹp đáng kể so với mức 73,8% của cùng kỳ năm 2025. Trong khối ASEAN, Indonesia dẫn đầu với 27.170 chiếc (tăng 13,61%), trong khi Thái Lan đạt 17.904 xe (giảm 25,56%).

Đáng chú ý, Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ khi trở thành thị trường cung cấp ô tô lớn thứ hai. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu 23.723 xe từ quốc gia này, tăng 68,61% về lượng và tăng 85,69% về trị giá so với cùng kỳ. Thị phần của xe Trung Quốc đã mở rộng từ 21,65% lên 32,82%.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam từ một số thị trường trong 4 tháng đầu năm 2026

Biến động đơn giá nhập khẩu bình quân

Đơn giá ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 4/2026 đạt trung bình 26.165 USD/chiếc, tăng 12,06% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, giá nhập khẩu bình quân đạt 24.252 USD/chiếc, tăng 12,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức giá có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các thị trường cung ứng. Đơn giá thấp nhất thuộc về xe nhập khẩu từ Ấn Độ với trung bình 5.215 USD/chiếc. Ngược lại, xe từ thị trường Nga có mức giá cao nhất, đạt 403.590 USD/chiếc, tăng mạnh 159,74%. Xe từ Hàn Quốc cũng ghi nhận mức giá tăng 189,51%, đạt trung bình 94.988 USD/chiếc.

Thị phần nhập khẩu theo các thị trường khác:

Nhật Bản: 2,15%

EU: 0,6%

Ấn Độ: 0,35%

Hoa Kỳ: 0,22%

Anh: 0,16%

Hàn Quốc: 0,11%

Nga: 0,02%

Nhìn chung, xu hướng nhập khẩu xe từ các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, EU và Hàn Quốc đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về cả lượng và trị giá trong giai đoạn đầu năm 2026.