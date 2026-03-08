Việt Nam chi gần 1,46 tỷ USD nhập khẩu hơn 5,45 triệu tấn lúa mì năm 2025 Trong năm 2025, kim ngạch nhập khẩu lúa mì của Việt Nam đạt gần 1,46 tỷ USD, giảm 7,8% so với năm trước. Australia và Brazil tiếp tục là hai nhà cung cấp hàng đầu.

Năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 5,45 triệu tấn lúa mì, tương đương giá trị gần 1,46 tỷ USD. Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan công bố ngày 10/1/2026, mặc dù nhu cầu tiêu thụ lúa mì trong nước vẫn duy trì, cả khối lượng và kim ngạch nhập khẩu đều ghi nhận mức sụt giảm nhẹ so với năm 2024.

Diễn biến nhập khẩu trong tháng 12/2025

Tháng 12/2025 chứng kiến sự sụt giảm đáng kể ở tất cả các chỉ số. Cả nước nhập khẩu 297.931 tấn lúa mì, tương đương 78,55 triệu USD, với giá trung bình đạt 263,6 USD/tấn. So với tháng 11/2025, khối lượng nhập khẩu đã giảm 30,6%, kim ngạch giảm 33,1% và giá giảm 3,6%.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ tháng 12/2024, lượng lúa mì nhập khẩu cũng giảm 18,9%, kim ngạch giảm 22,2% và giá giảm 4%. Tính chung cả năm 2025, khối lượng nhập khẩu giảm 5,1%, kim ngạch giảm 7,8% và giá trung bình đạt 267,4 USD/tấn (giảm 2,8% so với năm 2024).

Cơ cấu thị trường cung cấp lúa mì

Australia vẫn là thị trường cung cấp lúa mì lớn nhất của Việt Nam, chiếm 25,4% tổng lượng và 26,1% tổng kim ngạch cả nước. Trong năm 2025, nhập khẩu từ thị trường này đạt 1,39 triệu tấn, tương đương 380,37 triệu USD. Mặc dù khối lượng tăng 15,8% và kim ngạch tăng 5%, nhưng giá nhập khẩu trung bình từ Australia lại giảm 9,3%, còn 274,1 USD/tấn.

Brazil giữ vị trí thứ hai với 1,04 triệu tấn, trị giá 267,73 triệu USD, chiếm lần lượt 19,1% về lượng và 18,4% về kim ngạch. So với năm 2024, thị trường này giảm 11,4% về lượng và 8,7% về kim ngạch, nhưng giá nhập khẩu tăng 3,1%, lên mức 257,3 USD/tấn.

Thị trường Mỹ ghi nhận sự tăng trưởng đột biến nhất trong năm 2025 khi đứng thứ 3. Khối lượng nhập khẩu từ Mỹ đạt 952.554 tấn, tương đương 258,57 triệu USD, tăng mạnh 96,5% về lượng và 72,6% về kim ngạch so với năm 2024. Tuy nhiên, giá nhập khẩu trung bình từ Mỹ cũng giảm 12,1%, đạt mức 271,5 USD/tấn.

Thị trường Khối lượng (Tấn) Kim ngạch (USD) Tỷ trọng khối lượng (%) Australia 1.390.000 380.370.000 25,4% Brazil 1.040.000 267.730.000 19,1% Mỹ 952.554 258.570.000 17,5%