Việt Nam chi gần 15,5 tỷ USD nhập khẩu máy móc thiết bị trong 3 tháng đầu năm 2026 Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị tăng mạnh 22,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục giữ vị thế cung ứng lớn nhất với hơn 60% thị phần toàn quốc.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, giá trị nhập khẩu nhóm hàng máy móc và thiết bị về Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 15,5 tỷ USD. Mức này ghi nhận sự tăng trưởng 22,67% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh nhu cầu đầu tư tư liệu sản xuất tăng cao trong giai đoạn đầu năm.

Diễn biến thị trường nhập khẩu máy móc quý I/2026

Chỉ tính riêng trong tháng 3/2026, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 5,55 tỷ USD, tăng 37,26% so với tháng 2/2026 và tăng 14,55% so với tháng 3/2025. Nhìn chung, hoạt động nhập khẩu máy móc từ đa số các thị trường trong 3 tháng đầu năm 2026 đều ghi nhận sự tăng trưởng về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc dẫn đầu thị phần cung ứng

Máy móc, thiết bị nhập khẩu về Việt Nam phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch từ thị trường này đạt gần 9,72 tỷ USD, chiếm tới 62,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. So với cùng kỳ năm 2025, giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng 25,05%.

Đáng chú ý, riêng trong tháng 3/2026, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt gần 3,36 tỷ USD. Con số này cho thấy mức tăng 37,78% so với tháng 2/2026 và tăng 9,26% so với tháng 3/2025.

Biến động tại các thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc

Đứng sau Trung Quốc là thị trường Nhật Bản với tỷ trọng 7,74%, tương đương giá trị gần 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch từ thị trường Nhật Bản đã giảm nhẹ 2,32%. Trong tháng 3/2026, dù giá trị nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 479,8 triệu USD (tăng 32,52% so với tháng trước) nhưng vẫn ghi nhận mức giảm 1,12% so với tháng 3/2025.

Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch đạt trên 1,15 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 7,43%. Khác với Nhật Bản, thị trường Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 4,88% so với 3 tháng đầu năm 2025.

Bảng tổng hợp thị trường nhập khẩu chính quý I/2026

Dưới đây là chi tiết kim ngạch và tỷ trọng của các thị trường cung ứng máy móc, thiết bị hàng đầu cho Việt Nam tính đến hết tháng 3/2026:

Thị trường Kim ngạch (Tỷ USD) Tỷ trọng (%) Biến động so với cùng kỳ (%) Trung Quốc 9,72 62,70 +25,05 Nhật Bản 1,20 7,74 -2,32 Hàn Quốc 1,15 7,43 +4,88

Sự gia tăng mạnh mẽ trong nhập khẩu máy móc, thiết bị cho thấy các doanh nghiệp đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất, chuẩn bị cho các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.