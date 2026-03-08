Việt Nam chi hơn 2,6 tỷ USD nhập khẩu ngô trong 11 tháng năm 2025 Trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam nhập khẩu gần 10,47 triệu tấn ngô với trị giá trên 2,6 tỷ USD. Dù khối lượng giảm 5,8%, giá nhập khẩu trung bình vẫn tăng 2,5%.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, tổng lượng ngô các loại nhập khẩu về Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 đạt gần 10,47 triệu tấn, tương đương trị giá trên 2,6 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2024, khối lượng nhập khẩu giảm 5,8% và kim ngạch giảm 3,5%, tuy nhiên giá nhập khẩu trung bình ghi nhận mức tăng 2,5%, đạt 248,7 USD/tấn.

Nhập khẩu ngô 11 tháng năm 2025 (Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/12/2025 của CHQ)

Biến động thị trường trong tháng 11/2025

Riêng trong tháng 11/2025, lượng ngô nhập khẩu đạt 952.225 tấn với kim ngạch 227,19 triệu USD. Mức giá trung bình trong tháng này là 238,6 USD/tấn, tăng 1,6% so với tháng 10/2025 và tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù giá có xu hướng nhích tăng, nhưng khối lượng và kim ngạch nhập khẩu trong tháng 11 lại giảm mạnh. Cụ thể, so với tháng 10/2025, khối lượng giảm 28,6% và kim ngạch giảm 27,5%. Nếu so với tháng 11/2024, cả khối lượng và kim ngạch đều ghi nhận mức giảm sâu 35,6%.

Argentina và Brazil duy trì vị thế nguồn cung chủ đạo

Argentina tiếp tục là thị trường cung cấp ngô lớn nhất cho Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2025, nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 5,13 triệu tấn, tương đương gần 1,28 tỷ USD. Con số này chiếm trên 49% tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.

Tại thị trường Argentina, giá nhập khẩu trung bình đạt 249,2 USD/tấn, tăng 4,1% so với 11 tháng năm 2024, mặc dù khối lượng nhập khẩu giảm 12% và kim ngạch giảm 8,4%. Chỉ tính riêng tháng 11/2025, nhập khẩu từ Argentina đạt 165.217 tấn (giảm 65,4% so với tháng trước) với mức giá 237,6 USD/tấn.

Đứng thứ hai là thị trường Brazil với 3,54 triệu tấn, trị giá 851,82 triệu USD. Brazil chiếm 33,9% về lượng và 32,7% về kim ngạch nhập khẩu ngô của Việt Nam. So với 11 tháng năm 2024, nhập khẩu từ Brazil giảm 14,5% về lượng và 15,3% về kim ngạch; giá nhập khẩu trung bình cũng giảm nhẹ 0,9%, ở mức 240,4 USD/tấn.

Tình hình nhập khẩu từ các thị trường Đông Nam Á

Bên cạnh hai nguồn cung chính từ Nam Mỹ, Việt Nam cũng nhập khẩu ngô từ các quốc gia láng giềng trong khu vực: