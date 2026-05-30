Việt Nam chính thức áp dụng lộ trình phân phối xăng sinh học E10 từ tháng 6/2026 Bộ Công Thương khẳng định việc chuyển đổi sang xăng E10 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững, đồng thời duy trì xăng E5 đến năm 2030.

Từ ngày 01/6/2026, Việt Nam sẽ chính thức phân phối mặt hàng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước đi chiến lược nhằm thực hiện lộ trình phát triển nhiên liệu sạch, đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường theo các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.

Chiến lược chuyển đổi nhiên liệu xanh

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc triển khai xăng E10 được thực hiện theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT. Lộ trình này không mang tính áp đặt mà dựa trên yêu cầu phát triển bền vững và thực tế thị trường. Đây là sự tiếp nối sau thành công của xăng E5 đã được đưa vào sử dụng rộng rãi từ đầu năm 2018.

Việc sử dụng xăng phối trộn 10% ethanol sinh học giúp hiện thực hóa các giải pháp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Theo lộ trình, xăng sinh học E5RON92 và E10RON95 sẽ là những mặt hàng chủ chốt trên thị trường năng lượng Việt Nam trong tương lai gần.

Năng lực cung ứng và hạ tầng kỹ thuật

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi không gây xáo trộn, Bộ Công Thương đã rà soát kỹ lưỡng năng lực sản xuất và phân phối. Với nhu cầu tiêu thụ xăng khoảng 1.000.000 m3/tháng, thị trường cần khoảng 100.000 m3 ethanol E100 mỗi tháng để phối trộn.

Hiện tại, nguồn cung ethanol được đảm bảo từ hai nguồn: sản xuất trong nước đạt 25.000 m3/tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 m3/tháng. Về hạ tầng, tính đến cuối tháng 5/2026, đã có 13 trên tổng số 26 thương nhân đầu mối đầu tư hệ thống trạm phối trộn với tổng công suất đạt trên 1.000.000 m3/tháng, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường xăng dầu cả nước.

Xăng E10 đã được đưa ra sử dụng thử nghiệm trên thị trường từ ngày 01/8/2025.

Khả năng tương thích và bảo vệ quyền lợi người dùng

Vấn đề tương thích động cơ đã được Bộ Công Thương phối hợp với các chuyên gia kỹ thuật và Hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy đánh giá kỹ lưỡng. Kết quả cho thấy phần lớn các phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 ổn định, tương tự như kinh nghiệm triển khai tại Mỹ, Brazil và Thái Lan.

Đáng chú ý, để hỗ trợ những dòng xe cũ chưa tương thích với E10, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục duy trì phân phối xăng E5RON92 thêm ít nhất 5 năm, dự kiến đến năm 2030. Phương án này nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa việc chuyển đổi năng lượng xanh và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Bên cạnh lợi ích môi trường, việc phát triển nhiên liệu sinh học còn tạo đầu ra ổn định cho nông nghiệp trong nước, thúc đẩy công nghiệp chế biến ethanol và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Bộ Công Thương cam kết sẽ giám sát chặt chẽ chất lượng nhiên liệu từ khâu phối trộn đến tay người tiêu dùng, đảm bảo minh bạch thông tin trong suốt quá trình triển khai.