Việt Nam chính thức đăng cai Vòng loại U20 châu Á 2027 và tin tức bóng đá ngày 1/5

Bóng đá Việt Nam vừa đón nhận thông tin tích cực từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khi chính thức được trao quyền đăng cai một bảng đấu tại Vòng loại U20 châu Á 2027. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp thầy trò huấn luyện viên trẻ có thêm điểm tựa sân nhà trong nỗ lực tìm kiếm suất tham dự vòng chung kết cấp châu lục.

Lợi thế lớn tại Vòng loại U20 châu Á 2027

Vòng loại U20 châu Á 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2026. Giải đấu quy tụ 44 đội tuyển, chia làm 11 bảng. Thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm sẽ chọn ra 11 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để tiến vào vòng chung kết. Việc thi đấu tại Việt Nam giúp các cầu thủ trẻ tối ưu hóa khả năng hồi phục và nhận được sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả nhà.

U19 Việt Nam hội quân và sự vắng mặt đáng tiếc

Song song với tin vui từ AFC, đội tuyển U19 Việt Nam cũng đã chính thức hội quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi để chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Trong danh sách 41 cầu thủ được triệu tập, chiến lược gia người Nhật Bản đang nỗ lực sàng lọc những gương mặt ưu tú nhất.

Đáng chú ý, tiền đạo Việt kiều Antonio Moric, người đang chơi bóng tại Croatia, sẽ không thể góp mặt trong đợt tập trung này. Lý do được xác định là anh phải thực hiện nghĩa vụ với câu lạc bộ chủ quản. Sự vắng mặt của Moric để lại khoảng trống nhất định trên hàng công mà ban huấn luyện cần sớm tìm phương án khỏa lấp.

Sức mạnh từ làn sóng nhập tịch và chuyển động khu vực

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, truyền thông Đông Nam Á đang bày tỏ sự e ngại trước sức mạnh tấn công của Việt Nam. Với việc Geovane Magno nhập tịch thành công dưới tên gọi Nguyễn Tài Lộc, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang sở hữu bộ ba tấn công gốc Brazil đầy biến ảo, hứa hẹn tạo ra luồng sinh khí mới cho lối chơi của "Chiến binh Sao Vàng".

Ngoài ra, khu vực cũng chứng kiến những chuyển động quan trọng:

FIFA ASEAN Cup 2026: Giải đấu mới do FIFA và AFF hợp tác dự kiến chia làm hai hạng đấu dựa trên thứ hạng FIFA, nhằm tăng tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn.

HLV Shin Tae-yong: Chiến lược gia người Hàn Quốc gây bất ngờ khi đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật cho đội tuyển bóng đá 7 người của Indonesia, tiếp tục gắn bó với bóng đá xứ vạn đảo qua một dự án dài hạn.

Điểm nhấn quốc nội: Sự trở lại và tính khách quan

Tại đấu trường quốc nội, tiền vệ Châu Ngọc Quang đã chính thức trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ Ninh Bình sau hơn nửa năm điều trị chấn thương. Sự tái xuất của cầu thủ sinh năm 1996 không chỉ củng cố sức mạnh cho đội bóng chủ quản mà còn mở ra thêm lựa chọn cho đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Nhằm đảm bảo tính công bằng cho trận cầu đinh tại vòng 21 V.League 2025/26 giữa Viettel và Ninh Bình, VPF đã mời tổ trọng tài người Hàn Quốc điều hành. Bộ đôi Chae Sang-hyeop và Choi Cheol-jun được kỳ vọng sẽ giúp trận đấu diễn ra khách quan, giảm áp lực cho các đồng nghiệp nội trong giai đoạn quyết định của mùa giải.