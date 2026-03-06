Việt Nam có thể được xử thắng Malaysia 3-0; Michael Olaha vướng luật FIFA đến năm 2027 AFC chuẩn bị trừng phạt Malaysia vụ nhập tịch lậu tạo cơ hội cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Trong khi đó, Michael Olaha chưa thể sớm nhập tịch vì quy định khắt khe.

Bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến những biến động quan trọng từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến các câu lạc bộ V-League. Điểm nhấn lớn nhất là phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến sai phạm của Malaysia, mở ra kịch bản thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tại vòng loại Asian Cup 2027.

Việt Nam có thể được xử thắng Malaysia 3-0 nhờ phán quyết CAS

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức ghi nhận phán quyết từ CAS và đang đẩy nhanh quy trình đưa ra án phạt cho đội tuyển Malaysia. Nguyên nhân xuất phát từ vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ ngoại không đủ điều kiện thi đấu.

Theo quy định nghiêm ngặt từ FIFA và AFC, bất kỳ đội bóng nào sử dụng cầu thủ không đủ tư cách pháp lý đều phải đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3. Phán quyết này đang mở ra cơ hội lớn để đội tuyển Việt Nam được xử thắng trước đối thủ tại vòng loại Asian Cup 2027. Truyền thông Malaysia đánh giá đây là bài học đắt giá về công tác quản lý bóng đá tại quốc gia này.

Malaysia đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng.

Rào cản pháp lý khiến Michael Olaha lỗi hẹn tuyển quốc gia đến 2027

Trái với những đồn đoán về việc Michael Olaha sắp có quốc tịch Việt Nam, quá trình này hiện vẫn đang ở giai đoạn hoàn thiện hồ sơ và cần thêm nhiều thời gian. Theo luật FIFA và quy trình nhập tịch hiện hành, ngôi sao của Sông Lam Nghệ An khó lòng khoác áo đội tuyển trước năm 2027.

Để thực hiện giấc mơ này, Olaha cần được HLV Kim Sang Sik xác nhận là một "tài năng đặc biệt" và phải nhận được sự đồng thuận về chuyên môn từ các cấp lãnh đạo cao hơn. Đây là quy trình nghiêm túc, chỉn chu và tuyệt đối không thể thực hiện nhanh chóng trong ngắn hạn.

Olaha vẫn phải chờ đợi để được lên tuyển.

Biến động nhân sự tại Ninh Bình FC và Long An

Tại sân chơi quốc nội, Ninh Bình FC đã bắt đầu giai đoạn mới dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Tiến Thành. Trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền, ông Thành được giao trọng trách chèo lái đội bóng vượt qua giai đoạn biến động tại V-League năm nay. Buổi tập đầu tiên diễn ra vào chiều ngày 4/3 đã cho thấy bầu không khí tập luyện tích cực của toàn đội.

Ở diễn biến khác, câu lạc bộ Long An đã quyết định thanh lý hợp đồng với tiền đạo người Nga Ivan Khleborodov ngay trước khi lượt đi Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 khép lại. Quyết định này được đưa ra sau khi ngoại binh này không đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn, khi chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng.

VFF thưởng nóng tuyển nữ Việt Nam sau chiến thắng trước Ấn Độ

Tại đấu trường châu lục, đội tuyển nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại đội tuyển nữ Ấn Độ với tỷ số 2-1 tại vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026. Ngay sau chiến thắng quan trọng này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Đây là phần thưởng kịp thời nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của các cô gái vàng, ghi nhận nỗ lực trong hành trình chinh phục giải đấu. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã trao tặng bằng khen cho HLV Kim Sang Sik và tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc sau những dấu ấn đậm nét tại đấu trường U23 châu lục thời gian qua.