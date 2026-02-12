Việt Nam cử đội U21 dự ASIAD 2026: Toan tính chiến lược khiến Indonesia ngỡ ngàng Thay vì sử dụng lứa U23 vừa giành hạng Ba châu Á, VFF quyết định cử đội hình U21 tham dự Asian Games 2026 nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn tại Olympic 2028.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt cho tương lai khi xác nhận sẽ cử đội tuyển U21 đại diện tham dự môn bóng đá nam tại Asian Games (ASIAD) 2026. Động thái trẻ hóa lực lượng triệt để này không chỉ gây bất ngờ cho người hâm mộ trong nước mà còn khiến truyền thông khu vực, đặc biệt là Indonesia, phải dành sự nể trọng cho tầm nhìn dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Bước đi táo bạo vì mục tiêu Olympic 2028

Theo quy định từ AFC và OCA, môn bóng đá nam ASIAD 2026 tại Nhật Bản sẽ quy tụ 16 đội tuyển xuất sắc nhất từ vòng chung kết U23 châu Á 2026. Với thành tích ấn tượng khi cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc tại giải đấu châu lục, U23 Việt Nam đã chính thức sở hữu tấm vé tới Aichi – Nagoya vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, thay vì tận dụng lứa cầu thủ vừa gặt hái thành công, VFF lựa chọn một lộ trình khác biệt.

Việc sử dụng lứa U21 tại một sân chơi tầm cỡ châu lục như ASIAD được đánh giá là phép thử hạng nặng. Mục tiêu tối thượng của kế hoạch này là rèn quân cho SEA Games 2027, Vòng chung kết U23 châu Á 2028 và đặc biệt là cạnh tranh tấm vé tham dự Olympic Los Angeles 2028. Đây là chiến lược "đi tắt đón đầu", chấp nhận đánh đổi kết quả ngắn hạn để lấy sự trưởng thành của một thế hệ kế cận đầy tiềm năng.

Việt Nam sẽ cử đội U21 tham gia ASIAD 2026.

Sự nể trọng từ truyền thông khu vực

Tờ Superball của Indonesia đã bày tỏ sự ấn tượng trước lộ trình bài bản này. Nhật báo thể thao xứ vạn đảo nhận định: “VFF đã đưa ra quyết định táo bạo khi cử đội hình U21 đại diện cho quốc gia tham dự Asian Games 2026”. Sự ngỡ ngàng của truyền thông Indonesia là có cơ sở, bởi trong khi bóng đá Việt Nam đang tính toán cho các mục tiêu xa, thì đội tuyển Olympic Indonesia lại vắng mặt tại kỳ đại hội lần này do không vượt qua vòng loại.

Đáng chú ý, Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở nội dung bóng đá nam. Riêng Việt Nam còn khẳng định vị thế khi là quốc gia duy nhất trong khu vực có cả đội tuyển nam và nữ cùng giành quyền tranh tài tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất châu lục diễn ra tại Nhật Bản.

Những gương mặt được đặt kỳ vọng

Trong bối cảnh trẻ hóa mạnh mẽ, hiện chỉ có 5 gương mặt trong đội hình đáp ứng được các tiêu chí khắt khe về độ tuổi và năng lực chuyên môn để trở thành hạt nhân của kế hoạch này, bao gồm: Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Lê Phát. Đây là những cái tên được kỳ vọng sẽ tích lũy kinh nghiệm quý báu khi đối đầu với những đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu lục.

Nhìn lại lịch sử, bóng đá Việt Nam luôn duy trì sự ổn định tại đấu trường ASIAD kể từ năm 2002. Đỉnh cao ghi dấu ấn đậm nét nhất chính là vị trí thứ tư chung cuộc tại ASIAD 2018. Với chiến lược mới, VFF đang kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích đủ mạnh để thế hệ trẻ hiện tại có thể chạm tới những cột mốc lịch sử mới trong tương lai gần.