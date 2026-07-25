Việt Nam đại thắng 7-0 ngày ra quân ASEAN Cup 2026: Lời cảnh báo gửi đến Indonesia Đội tuyển Việt Nam vừa có màn trình diễn hủy diệt trước Timor Leste, giành trọn 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng A và tạo sức ép tâm lý đè nặng lên đối thủ Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026 bằng một màn trình diễn gây mãn nhãn cho người hâm mộ. Tối ngày 24/7, trên sân vận động tại Thái Lan, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tạo nên cú dội bom đúng nghĩa khi đè bẹp Timor Leste với tỷ số thuyết phục 7-0.

Việt Nam có trận ra quân đầy thuyết phục tại ASEAN Cup. Ảnh: VFF.

Sức mạnh tuyệt đối của nhà đương kim vô địch

Trận đấu kết thúc chỉ sau 45 phút đầu tiên khi "Những chiến binh sao vàng" liên tục xé lưới đối phương tới 5 lần. Đáng chú ý, sự áp đảo này diễn ra ngay cả khi HLV Kim Sang-sik chưa cần sử dụng tới đội hình mạnh nhất. Theo đánh giá từ ESPN Asia, đây không chỉ đơn thuần là một trận thắng lấy 3 điểm mà còn là lời khẳng định đanh thép về đẳng cấp vượt trội của nhà đương kim vô địch giải đấu.

Bên cạnh việc giải quyết gọn gàng đối thủ chiếu dưới, chiến thắng đậm đà này giúp Việt Nam chễm chệ ở vị trí nhất bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại áp đảo (+7). Màn trình diễn thanh thoát của các học trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn tương phản với sự chật vật của các đối thủ cùng bảng.

Bảng A dậy sóng và đòn tâm lý hướng về Indonesia

Ở trận đấu cùng ngày, đối thủ cạnh tranh trực tiếp Singapore cũng có được 3 điểm khi vượt qua Campuchia với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng đảo quốc sư tử diễn ra nhọc nhằn và đầy kịch tính với bàn ấn định tỷ số ở phút 90+12 của Ilhan Fandi. So về độ an tâm lẫn tính thuyết phục, màn thể hiện của Việt Nam tỏ ra vượt trội hoàn toàn.

Chiến thắng của Việt Nam gây áp lực vô hình lên Indonesia. Ảnh: VFF.

Cục diện hiện tại đẩy đội tuyển Indonesia vào một thế cờ hiểm hóc. Thầy trò HLV John Herdman phải chờ đến ngày 27/7 mới đá trận ra quân gặp Campuchia. Mặc dù việc thi đấu muộn mang lại thời gian quan sát đối thủ, nó cũng vô tình biến chiến thắng 7-0 của Việt Nam thành một thước đo chuẩn mực. Theo báo chí Indonesia, truyền thông và người hâm mộ xứ vạn đảo đang đòi hỏi đội nhà phải tạo ra một trận thắng có sức nặng tương xứng.

Áp lực đè nặng lên dàn sao nhập tịch xứ vạn đảo

Kỳ vọng dành cho Indonesia tại ASEAN Cup 2026 là vô cùng khủng khiếp. HLV John Herdman triệu tập danh sách 26 cầu thủ, trong đó có kỷ lục 11 gương mặt nhập tịch bao gồm: Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Tim Geypens, Eliano Reinjders, Ivar Jenner, Thom Haye, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen và Jens Raven. Dàn sao này mang trọng trách giải xuyết cơn khát vô địch sau 6 lần về nhì trong lịch sử.

Tuy nhiên, nội bộ đội bóng xứ vạn đảo lại phát sinh biến số ngoài tính toán. Trung vệ trụ cột Justin Hubner không thể tham dự do CLB Fortuna Sittard của Hà Lan từ chối nhả người vì giải đấu không thuộc FIFA Days. Việc thiếu vắng một mắt xích then chốt ở hàng thủ nhập tịch chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự gắn kết trong lối chơi của Indonesia.

Lịch thi đấu ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik

Trong khi đối thủ phải chịu áp lực từ truyền thông và lịch thi đấu liên tục, đội tuyển Việt Nam lại sở hữu lợi thế cực lớn về mặt thời gian. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có trọn vẹn 6 ngày nghỉ quý giá trước khi bước vào lượt trận thứ hai gặp Singapore tại Mỹ Đình vào ngày 31/7.

Quãng nghỉ dài cho phép các cầu thủ trụ cột hồi phục thể lực, đồng thời giúp ban huấn luyện rà soát lại các phương án chiến thuật. Dù hành trình ASEAN Cup 2026 chỉ mới bắt đầu, Việt Nam đang nắm giữ lợi thế tự quyết rất lớn, trong khi đối thủ Indonesia lại phải gánh trên vai sức nặng kỳ vọng từ hơn 200 triệu CĐV quê nhà.