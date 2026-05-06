Việt Nam đại tu chiến thuật: Lấy công bù thủ tại ASEAN Cup 2026 Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang chuyển dịch đội tuyển Việt Nam sang lối chơi tấn công áp đặt, tận dụng tối đa sức mạnh từ các ngoại binh nhập tịch và sự hồi sinh của dàn trụ cột.

Sau một giai đoạn thành công dựa trên nền tảng phòng ngự phản công thực dụng, Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đại tu mạnh mẽ về bản sắc chiến thuật. Hướng tới ASEAN Cup 2026, đội quân của Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang dần rũ bỏ chiếc áo khoác an toàn để khoác lên mình diện mạo của một tập thể chủ động áp đặt và sẵn sàng pressing tầm cao.

Tuyển Việt Nam có thể chuyển sang lối chơi tấn công.

Sức mạnh hỏa lực từ các nhân tố mới

Cuộc dịch chuyển chiến thuật này không phải là một quyết định cảm tính mà là lựa chọn bắt buộc dựa trên những nhân sự hiện có. Tinh hoa của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang tập trung áp đảo ở mặt trận tấn công. Sự xuất hiện của hai gương mặt nhập tịch là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đã mang đến một luồng sinh khí hoàn toàn mới cho hàng công.

Nguyễn Xuân Son với thể hình lý tưởng và khả năng độc lập tác chiến mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ là một "mũi khoan" sắc bén trong vòng cấm đối phương. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên sở hữu nhãn quan chiến thuật đẳng cấp, đóng vai trò là kiến trúc sư điều tiết lối chơi. Khi một trung phong càn lướt được tiếp đạn bởi một bộ não tinh quái, sức công phá của Đội tuyển Việt Nam trở nên đa dạng và khó lường hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, sự hồi sinh mạnh mẽ của Nguyễn Quang Hải sau chức vô địch V-League và phong độ ổn định của Nguyễn Hoàng Đức tại khu vực trung tuyến là những mảnh ghép hoàn hảo. Bộ tứ này cho phép Huấn luyện viên Kim Sang-sik tự tin triển khai lối đá kiểm soát bóng, thay vì phải co cụm chờ đợi thời cơ như trước đây.

Thay đổi tư duy: Lấy công bù thủ

Thực tế chiến thuật đã được kiểm chứng rõ nét trong trận giao hữu với Malaysia hồi tháng 3. Khi đó, ông Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định mạo hiểm khi cất bớt tiền vệ phòng ngự để sử dụng cặp đôi Hoàng Đức - Quang Hải ngay từ đầu. Kết quả là tuyển Việt Nam đã trình diễn một lối chơi phóng khoáng, chủ động chiếm lĩnh không gian.

Ngược lại, hệ thống phòng ngự vốn là niềm tự hào dưới thời tiền nhiệm nay lại trở thành nỗi lo thường trực. Sự sa sút phong độ của những trụ cột như Thành Chung, cùng tiền sử chấn thương dai dẳng của Duy Mạnh hay Văn Hậu đã khiến hàng thủ không còn duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Trong bối cảnh chiếc "khiên" đang bị rạn nứt, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chọn cách mài sắc "gươm" để bảo vệ thành quả.

Thay vì bắt những cầu thủ có thiên hướng tấn công như Xuân Son hay Hoàng Hên phải lùi quá sâu để hỗ trợ phòng ngự, ban huấn luyện chọn cách đẩy họ áp sát vòng cấm đối phương nhất có thể. Mục tiêu là kết liễu trận đấu bằng hỏa lực mạnh trước khi đối thủ kịp khai thác những lỗ hổng ở hàng phòng ngự phía sau.

Ông Kim Sang-sik có thể thay đổi lối chơi của tuyển Việt Nam.

Hướng tới kỷ nguyên mới tại ASEAN Cup 2026

Sự chuyển dịch này không chỉ phục vụ mục tiêu ngắn hạn tại ASEAN Cup 2026 mà còn tạo ra sợi dây liên kết đồng bộ với triết lý của các lứa trẻ U17, U19 và U23. Các đội tuyển trẻ Việt Nam thời gian qua cũng đã gặt hái được những thành công nhất định nhờ lối chơi pressing chủ động và tấn công trực diện.

Dù việc chuyển sang lối đá tấn công hào hoa luôn đi kèm với những rủi ro về khoảng trống sau lưng hàng thủ, nhưng với dàn hỏa lực thiện chiến trong tay, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một diện mạo rực lửa. Đội tuyển Việt Nam đang dần hình thành một bản sắc mới, mang hơi thở bóng đá hiện đại để sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới tại khu vực Đông Nam Á.