Việt Nam đăng cai Pickleball World Cup 2026 và tiêu điểm thể thao thế giới ngày 24/4 Việt Nam chính thức trở thành chủ nhà của Pickleball World Cup 2026 với quy mô 4.000 vận động viên. Cùng lúc, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz tạo nên những diễn biến trái ngược tại Madrid Open.

Sự kiện thể thao đáng chú ý nhất trong ngày là thông báo Việt Nam sẽ đồng tổ chức Pickleball World Cup 2026. Giải đấu dự kiến quy tụ hơn 4.000 vận động viên từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9/2026. Các trận tranh tài sẽ được tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và các cụm sân trung tâm.

Pickleball World Cup 2026 lần đầu đến Việt Nam

Giải vô địch thế giới bộ môn Pickleball vào năm 2026 sẽ được chia thành hai hạng mục chính: Quốc gia và Cá nhân. Hạng mục Quốc gia bao gồm 5 nội dung thi đấu: Open, Kids, Junior, Senior và Master. Trong khi đó, hạng mục Cá nhân sẽ phân loại theo độ tuổi và trình độ DUPR - hệ thống xếp hạng uy tín nhất toàn cầu hiện nay.

Pickleball World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 8

Đáng chú ý, FPT Play không chỉ đóng vai trò đơn vị phát sóng mà còn tham gia sâu vào công tác tổ chức và vận hành giải đấu. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng sở hữu bản quyền độc quyền PPA Tour Asia 2026, chuỗi giải chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, giúp người hâm mộ Việt Nam tiếp cận gần hơn với các tay vợt đẳng cấp quốc tế.

Madrid Open: Sinner độc tôn, Alcaraz đối mặt báo động chấn thương

Tại Madrid Open, cục diện đang nghiêng hẳn về Jannik Sinner khi hai đối thủ trực tiếp là Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đều vắng mặt. Sinner đang hướng tới kỷ lục lịch sử: trở thành người đầu tiên giành 5 danh hiệu ATP Masters 1000 liên tiếp. Tuy nhiên, tay vợt người Italia vẫn giữ thái độ thận trọng trước trận ra quân gặp Benjamin Bonzi.

Sinner là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Madrid Open năm nay

Trái ngược với phong độ của Sinner, Carlos Alcaraz đang khiến giới chuyên môn lo ngại về lịch trình thi đấu dày đặc. Việc tham dự liên tiếp các giải đấu tại Monte Carlo và Barcelona Open đã dẫn đến chấn thương cổ tay nghiêm trọng, khiến anh có nguy cơ lỡ hẹn với French Open. Huyền thoại Andy Roddick nhận định việc quá tải ở tuổi đôi mươi có thể đe dọa sự nghiệp lâu dài của tay vợt Tây Ban Nha.

Alcaraz cày ải quá nhiều

