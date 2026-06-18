Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026: Bước ngoặt nâng tầm thể thao nước nhà Vượt qua nhiều ứng viên, Việt Nam chính thức trở thành chủ nhà World Cup Pickleball 2026 tại Đà Nẵng, ghi dấu ấn với tốc độ tăng trưởng người chơi lên đến 184%.

Sau những thành công vang dội tại Peru và Mỹ, Liên đoàn Pickleball thế giới đã chính thức trao quyền đăng cai World Cup 2026 cho Việt Nam. Giải đấu dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30/8 đến 6/9, đánh dấu một cột mốc vô tiền khoáng hậu đối với bộ môn thể thao đang có tốc độ phát triển nhanh nhất hành tinh tại khu vực Đông Nam Á.

Sự trỗi dậy của một thế lực mới trên bản đồ thế giới

Việc lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến cho World Cup không phải là một quyết định ngẫu nhiên. Theo báo cáo từ Dynamic Universal Pickleball Rating (DUPR) công bố vào cuối năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc lên tới 184% về số lượng người chơi và các hoạt động thi đấu chuyên nghiệp. Đây là con số ấn tượng nhất trong khu vực, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của cộng đồng thể thao Việt Nam sang bộ môn này.

Pickleball Việt Nam chứng kiến bước tiến thần tốc trong thời gian qua. Ảnh: Hoàng Nam Lý

Sự bùng nổ này không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng chuyên môn. Những cái tên như Quang Dương, Lý Hoàng Nam hay Phúc Huỳnh đang trở thành những biểu tượng mới, ghi dấu ấn đậm nét trên đấu trường quốc tế bằng lối chơi hiện đại và tư duy chiến thuật sắc bén.

Chiến lược bài bản và lộ trình tiến tới World Cup

Thành công trong việc giành quyền đăng cai là kết quả của một lộ trình đầu tư xuyên suốt và chuyên nghiệp. Trước khi World Cup khởi tranh, Việt Nam sẽ tổ chức hàng loạt giải đấu tiền đề nhằm chuẩn bị tốt nhất về mặt hạ tầng và nhân sự. Đáng chú ý là giải MB Hanoi Cup – chặng mở màn của hệ thống PPA Tour Asia diễn ra vào đầu tháng 4/2026, tiếp nối là giải Ho Chi Minh City Open.

Những sự kiện này đóng vai trò như các đợt tổng duyệt quan trọng, giúp các vận động viên nội tích lũy kinh nghiệm thực chiến với các đối thủ hàng đầu thế giới ngay trên sân nhà. Hệ thống sân bãi ngày càng hoàn thiện cùng sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ đã góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong mắt các nhà quản lý thể thao quốc tế.

Đà Nẵng – Tâm điểm của thế giới vào tháng 8 năm 2026

World Cup Pickleball 2026 tại Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo vận động viên hàng đầu và hàng vạn người hâm mộ quốc tế. Ban tổ chức nhấn mạnh đây không chỉ là một sự kiện thể thao thuần túy, mà còn là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu tiềm năng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đà phát triển hiện tại, World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu, mà còn là bệ phóng để đưa Việt Nam trở thành trung tâm của bộ môn pickleball tại châu Á, mở ra chương mới cho sự phát triển của thể thao nước nhà trong tương lai.