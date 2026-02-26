Việt Nam đào tạo 5.000 nhân sự làm game lịch sử: Bước tiến số hóa di sản quốc gia Chính phủ Việt Nam triển khai chương trình đào tạo 5.000 chuyên gia game giáo dục lịch sử nhằm kết hợp công nghệ hiện đại với bảo tồn di sản và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Chính phủ Việt Nam vừa công bố kế hoạch đào tạo quy mô lớn với mục tiêu phát triển 5.000 chuyên gia trong lĩnh vực trò chơi điện tử, tập trung vào các sản phẩm giáo dục lịch sử. Sáng kiến này thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ để gìn giữ và quảng bá di sản dân tộc qua các phương tiện kỹ thuật số sáng tạo.

Theo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, chương trình này là một phần của hệ thống 230 nhiệm vụ chiến lược. Các nhiệm vụ được xây dựng dựa trên bốn trụ cột chính: hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hạ tầng chiến lược và thiết lập các cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu sáng 25/2 (Nguồn: Internet)

Chiến lược phát triển nhân lực và đào tạo chuyên sâu

Trong định hướng phát triển văn hóa, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh mục tiêu đào tạo 5.000 người làm game giáo dục, Chính phủ sẽ cử 80 chuyên gia và nghệ sĩ đi tu nghiệp tại nước ngoài mỗi năm. Đồng thời, Chương trình Tài năng Việt Nam giai đoạn 2026-2035 và các đề án nghiên cứu khoa học trọng điểm về nền văn minh Việt Nam cũng sẽ sớm được triển khai.

Song song với phát triển con người, hạ tầng văn hóa cũng được chú trọng nâng cấp. Việc trình Quốc hội ban hành nghị quyết về mô hình hợp tác công tư (PPP) trong thiết chế văn hóa, thể thao cùng sự ra đời của Quỹ văn hóa, nghệ thuật sẽ tạo ra nguồn tài chính bền vững cho các hoạt động sáng tạo.

Số hóa di sản và xây dựng hệ sinh thái văn hóa số

Một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược này là việc số hóa toàn bộ hệ thống di sản quốc gia. Dữ liệu này sẽ được kết nối vào hạ tầng dữ liệu văn hóa chung, triển khai mô hình “mỗi di sản – một câu chuyện – một sản phẩm số”. Cách tiếp cận này giúp mở ra những không gian trải nghiệm mới mẻ, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận lịch sử một cách sinh động hơn.

Về mặt tài chính, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí tối thiểu 2% tổng chi hàng năm cho lĩnh vực văn hóa. Nguồn lực này tập trung xử lý các “vùng trắng” thiết chế cơ sở, đầu tư cho chuyển đổi số và đặt hàng các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Mục tiêu là hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia dẫn dắt ngành công nghiệp văn hóa và du lịch.

Hoàn thiện khung pháp lý và chỉ số văn hóa

Chính phủ đang rà soát để luật hóa Ngày Văn hóa Việt Nam vào 24/11 hằng năm. Nhiều bộ luật quan trọng như Luật Xuất bản, Luật Du lịch sẽ được sửa đổi, đồng thời xây dựng mới các quy định về hoạt động nghệ thuật, bản quyền tác giả và công nghiệp văn hóa. Đáng chú ý, Bộ Chỉ số văn hóa quốc gia (V-Culture Index) sẽ được xây dựng để lượng hóa chính xác đóng góp của văn hóa vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhìn chung, việc đầu tư vào đội ngũ lập trình viên game lịch sử không chỉ là giải pháp kỹ thuật đơn thuần, mà còn là chiến lược dài hạn để xây dựng sức mạnh mềm, đưa các giá trị truyền thống Việt Nam vươn tầm quốc tế qua nền tảng số.