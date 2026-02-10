Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất 33 triệu tấn thép vào năm 2030, ưu tiên thép chất lượng cao Chiến lược phát triển ngành thép đến năm 2030 vừa được phê duyệt tập trung vào mục tiêu tự chủ 85% nhu cầu nội địa, chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất thép xanh và thép hợp kim.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 261/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, ngành thép sẽ chuyển dịch trọng tâm từ các sản phẩm xây dựng thông thường sang các loại thép chất lượng cao, thép hợp kim phục vụ chế tạo và các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Mục tiêu tăng trưởng và sản lượng định hướng đến năm 2050

Chiến lược đề ra lộ trình phát triển cụ thể qua từng giai đoạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cụ thể, Việt Nam phấn đấu đáp ứng khoảng 80% - 85% nhu cầu thép trong nước vào năm 2030 và hướng tới tự chủ tối đa vào năm 2050.

Chỉ tiêu sản xuất Giai đoạn đến 2030 Giai đoạn đến 2035 Tầm nhìn đến 2050 Tăng trưởng thép thô 7,0% - 8,0%/năm 6,0% - 7,0%/năm 4,0% - 4,5%/năm Sản lượng thép thô 25 - 26 triệu tấn/năm 33 - 36 triệu tấn/năm 65 - 70 triệu tấn/năm Sản lượng thép thành phẩm 32 - 33 triệu tấn/năm 40 - 43 triệu tấn/năm 75 - 80 triệu tấn/năm Tiêu thụ bình quân 270 - 280 kg/người 340 - 360 kg/người 570 - 650 kg/người

Chuyển dịch cơ cấu sang các dòng sản phẩm giá trị gia tăng

Đáng chú ý, Chính phủ ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm hiện tại Việt Nam chưa sản xuất được hoặc phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Các sản phẩm thép hợp kim, thép không gỉ và thép chất lượng cao sẽ được tập trung đầu tư để phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực như ô tô, đóng tàu, đường sắt, năng lượng và quốc phòng an ninh.

Bên cạnh đó, chiến lược nhấn mạnh việc phân bố lại không gian sản xuất một cách hợp lý. Các dự án quy mô lớn sẽ được ưu tiên đặt tại những địa phương có lợi thế cảng nước sâu để tối ưu hóa hạ tầng và logistics. Đồng thời, việc sản xuất thép xanh, áp dụng công nghệ tiên tiến để giảm phát thải và tận dụng năng lượng tái tạo là yêu cầu bắt buộc để ngành thép hội nhập quốc tế.

Giải pháp phát triển hạ tầng và công nghệ

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chính phủ sẽ triển khai nhóm giải pháp về cơ chế chính sách và khoa học công nghệ. Ngành thép sẽ tập trung nghiên cứu sản xuất các loại vật liệu đặc thù như:

Thép thanh ray phục vụ phát triển đường sắt cao tốc.

Thép tấm cường độ cao, thép dự ứng lực cho các công trình biển đảo.

Thép siêu nhẹ sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

Ống thép không hàn phục vụ đóng tàu và trụ điện gió.

Bên cạnh việc giữ vững thị trường nội địa, ngành thép Việt Nam định hướng tăng nhanh tỷ trọng xuất khẩu, từng bước thay thế các sản phẩm thép nhập khẩu bằng các dòng thép chế tạo trong nước có hàm lượng khoa học công nghệ cao.