Việt Nam đẩy mạnh đa dạng hóa năng lượng, giá xăng dầu giảm sâu gần 8.000 đồng/lít Từ kỳ điều hành 11/3/2026, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm mạnh trong bối cảnh Việt Nam triển khai chiến lược tự chủ năng lượng và phát triển nhiên liệu sinh học.

Trong nỗ lực bảo đảm an ninh năng lượng trước các biến động địa chính trị toàn cầu, Việt Nam đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ điều hành giá linh hoạt đến đa dạng hóa nguồn cung. Tại kỳ điều hành ngày 11/3/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu, với mức giảm cao nhất ghi nhận ở mặt hàng dầu hỏa lên tới gần 8.000 đồng/lít.

Chi tiết giá xăng dầu niêm yết từ ngày 11/3/2026

Cơ quan quản lý đã thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Dưới đây là bảng giá bán lẻ xăng dầu áp dụng tại thị trường trong nước:

Mặt hàng Giá bán lẻ tối đa (VND/lít hoặc kg) Mức điều chỉnh giảm (VND) Xăng E5RON92 22.951 3.619 Xăng RON95-III 25.240 3.880 Dầu điêzen 26.470 4.247 Dầu hỏa 24.419 7.966 Dầu mazút 19.001 5.706

Theo các chuyên gia tài chính, việc điều hành giá kết hợp giữa bình ổn và bám sát diễn biến thị trường giúp hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời giảm áp lực đáng kể lên chi phí vận tải và sản xuất công nghiệp.

Thách thức từ thị trường năng lượng quốc tế

Các chuyên gia năng lượng quốc tế cảnh báo, xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể đẩy giá dầu thế giới lên ngưỡng 120-140 USD/thùng. Đối với Việt Nam, mặc dù hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn đang vận hành ổn định, nguồn cung nội địa vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu, buộc phải bù đắp khoảng 32% xăng dầu thành phẩm thông qua nhập khẩu.

Thị trường xăng dầu chịu tác động trực tiếp từ biến động giá năng lượng thế giới.

Bên cạnh rủi ro về giá, cơ quan quản lý cũng đặc biệt chú trọng công tác giám sát thị trường. Ông Vũ Dũng, chuyên gia Hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội, lưu ý cần kiểm soát chặt chẽ tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc thẩm lậu xăng dầu qua biên giới để tránh gây thiếu hụt cục bộ.

Chiến lược đa dạng hóa và tự chủ năng lượng dài hạn

Để giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, phát triển nhiên liệu sinh học là giải pháp then chốt trong lộ trình chuyển dịch năng lượng và thực hiện cam kết giảm phát thải quốc tế.

Lộ trình triển khai xăng sinh học E10

Theo tính toán của Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, để triển khai lộ trình xăng E10, quốc gia cần khoảng 92.000-100.000 m³ ethanol mỗi tháng. Hiện tại, năng lực sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu này. Tuy nhiên, các thương nhân đầu mối khẳng định có đủ năng lực pha chế với tổng công suất đạt khoảng 965.000 m³/tháng.

Xây dựng trung tâm lọc hóa dầu quy mô 20,5 tỷ USD

Đáng chú ý, Bộ Công Thương đang phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi và Petrovietnam hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến từ 16,1-20,5 tỷ USD, chia làm 2 giai đoạn đến năm 2045. Khi đi vào hoạt động, trung tâm này kỳ vọng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước và nâng mức dự trữ chiến lược lên 30 ngày cung ứng.