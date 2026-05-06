Việt Nam gia hạn thuế chống bán phá giá đường mía Thái Lan đến năm 2031 Bộ Công Thương chính thức kéo dài biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp với đường mía Thái Lan thêm 5 năm nhằm bảo vệ sản xuất nội địa và sinh kế của 225.000 hộ nông dân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký Quyết định số 1309/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Theo đó, thời hạn áp dụng thuế phòng vệ thương mại này sẽ được kéo dài thêm 5 năm, có hiệu lực đến hết ngày 15/6/2031.

Sự phục hồi ấn tượng của ngành mía đường nội địa

Dữ liệu từ Cơ quan điều tra cho thấy sau 5 năm áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (từ năm 2021), ngành mía đường Việt Nam đã có những bước phục hồi đáng kể. Môi trường cạnh tranh công bằng giúp ngăn chặn lượng đường nhập khẩu bán phá giá, đưa sản lượng đường nội địa tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan đã giảm từ mức 924.000 tấn xuống còn 274.000 tấn trong niên vụ 24/25. Sự sụt giảm này tạo không gian cho đường trong nước phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng nội địa. Dưới đây là bảng so sánh các chỉ số tăng trưởng giữa niên vụ 20/21 và niên vụ 24/25:

Chỉ số so sánh Niên vụ 20/21 Niên vụ 24/25 Mức tăng trưởng Sản lượng sản xuất (triệu tấn) 0,7 1,2 1,7 lần Diện tích thu hoạch (ha) 128.666 192.660 Gần 50% Sản lượng mía (triệu tấn) 6,74 12,43 Gần 2 lần Năng suất bình quân (tấn/ha) 60,7 73,3 20,7% Số hộ nông dân tham gia 151.000 225.000 49%

Đảm bảo an sinh xã hội và chuỗi liên kết sản xuất

Bên cạnh các chỉ số kinh tế, biện pháp phòng vệ thương mại còn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định an sinh xã hội. Số lượng hộ nông dân trồng mía tăng lên 225.000 hộ, phần lớn là đồng bào dân tộc tại các vùng kinh tế khó khăn. Thu nhập của người dân được đảm bảo nhờ các cam kết giá thu mua cao hơn và hỗ trợ về giống, vốn ứng trước từ các nhà máy.

Nguy cơ thiệt hại nếu chấm dứt biện pháp phòng vệ

Mặc dù các chỉ số kinh tế đã có sự cải thiện, tuy nhiên Cơ quan điều tra xác định ngành sản xuất trong nước vẫn đang trong tình trạng nhạy cảm. Có bằng chứng cho thấy hành vi bán phá giá và trợ cấp từ Thái Lan có khả năng tái diễn nếu các biện pháp thuế bị bãi bỏ.

Trong hai niên vụ gần nhất, hàng hóa nhập khẩu có xu hướng tăng trở lại khi giá đường Thái Lan xuống thấp. Nếu không có thuế phòng vệ, hiện tượng kìm giá và ép giá sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ tại các địa phương.

Gia hạn biện pháp chống lẩn tránh thuế

Đồng thời với Quyết định 1309, Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định số 1310/QĐ-BCT gia hạn biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại. Biện pháp này áp dụng đối với đường mía nhập khẩu từ 5 quốc gia bao gồm: Campuchia, Malaysia, Myanmar, Lào và Indonesia.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Cơ quan hải quan để kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình nhập khẩu, đảm bảo thực thi hiệu quả các quyết định nêu trên và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngành mía đường Việt Nam.