Việt Nam giữ vững vị trí sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới với 27,9 triệu bao năm 2025 Báo cáo từ USDA và ICO xác nhận Việt Nam duy trì vị thế số hai toàn cầu. Trong bối cảnh giá Arabica tăng cao, nhu cầu hạt Robusta đang tăng mạnh trên thế giới.

Việt Nam hiện duy trì vị thế là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng của Việt Nam đạt 27,9 triệu bao (loại 60kg) trong năm 2025, khẳng định vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng Robusta toàn cầu.

Bản đồ sản lượng cà phê thế giới năm 2025

Dữ liệu từ các nền tảng phân tích Colipse Coffee và StatRanker cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các cường quốc sản xuất. Trong khi Brazil chiếm ưu thế tuyệt đối ở phân khúc Arabica, Việt Nam tiếp tục thống trị dòng cà phê Robusta – nguyên liệu chính cho cà phê hòa tan và các hỗn hợp cà phê có hàm lượng caffeine cao.

Quốc gia Sản lượng (triệu bao 60kg) Đặc điểm chính Brazil 63,0 Cung cấp 1/3 sản lượng thế giới, chủ lực Arabica Việt Nam 27,9 Đứng đầu dòng Robusta, nhu cầu đang tăng mạnh Colombia 13,8 Nổi tiếng với Arabica chất lượng cao Indonesia 12,45 Thị trường xuất khẩu ổn định Ethiopia 11,56 Quê hương của dòng cà phê Arabica

Bảng xếp hạng các nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới năm 2025 (Ảnh: Logos Press)

Áp lực từ biến đổi khí hậu và biến động nguồn cung

Ngành công nghiệp cà phê toàn cầu đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng thời tiết cực đoan. Từ năm 2021 đến 2023, Brazil đã trải qua các đợt hạn hán và băng giá nghiêm trọng, làm sụt giảm đáng kể năng suất. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Việt Nam và Colombia, khiến nguồn cung trở nên khan hiếm và đẩy giá cà phê thế giới biến động mạnh trong hai năm qua.

ICO cảnh báo rằng biến đổi khí hậu là mối đe dọa trực tiếp đến các vùng trồng, đặc biệt là Arabica do tính nhạy cảm cao với nhiệt độ. Ngược lại, Robusta của Việt Nam đang trở thành giải pháp thay thế hiệu quả khi giá Arabica leo thang, giúp duy trì ổn định dòng chảy thương mại nông sản này.

Xu hướng tiêu thụ và dự báo thị trường

Bất chấp những rủi ro về nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. USDA dự báo khu vực châu Á và các thị trường mới nổi sẽ là động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới. Trong khi đó, châu Âu và Bắc Mỹ vẫn giữ vững vị thế là những thị trường tiêu thụ lớn nhất, đặt áp lực lên các quốc gia sản xuất trong việc tối ưu hóa năng suất và quản lý lượng hàng tồn kho.

Đáng chú ý, một số quốc gia như Ấn Độ, Honduras và Peru đang đẩy mạnh xuất khẩu dựa trên lượng hàng tồn kho từ các vụ thu hoạch trước. Tuy nhiên, nhìn chung thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào năng suất của nhóm "Big 5", trong đó Việt Nam đóng vai trò điều tiết quan trọng đối với dòng cà phê Robusta thế giới.