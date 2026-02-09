Việt Nam nhập khẩu 1,71 triệu tấn bông trong năm 2025, kim ngạch đạt 2,88 tỷ USD Dù lượng nhập khẩu bông tăng 13,6% trong năm 2025, kim ngạch vẫn giảm nhẹ 0,3% xuống còn 2,88 tỷ USD do áp lực giảm giá. Hoa Kỳ duy trì vị thế thị trường cung ứng hàng đầu.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Hải quan, trong năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 1,71 triệu tấn bông, tương đương kim ngạch 2,88 tỷ USD. So với năm 2024, lượng hàng nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng 13,6%, tuy nhiên kim ngạch lại giảm nhẹ 0,3%. Nguyên nhân chính của sự nghịch lý này đến từ việc giá nhập khẩu trung bình trong cả năm 2025 chỉ đạt 1.686 USD/tấn, giảm tới 12,2% so với năm trước đó.

Diễn biến thị trường trong tháng 12/2025

Đáng chú ý, hoạt động nhập khẩu bông đã tăng tốc mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm. Cụ thể, tháng 12/2025 cả nước nhập khẩu 156.815 tấn bông, trị giá 258,14 triệu USD. So với tháng 11/2025, các con số này lần lượt tăng 47,1% về lượng và 48,9% về kim ngạch.

Giá nhập khẩu bông trung bình trong tháng 12/2025 đạt mức 1.646,2 USD/tấn, tăng nhẹ 1,2% so với tháng 11 nhưng vẫn thấp hơn 5,9% so với cùng kỳ năm 2024. Sự phục hồi về nhu cầu cuối năm cho thấy các doanh nghiệp dệt may đang tích cực chuẩn bị nguồn nguyên liệu cho các đơn hàng mới.

Hoa Kỳ củng cố vị thế thị trường cung ứng số một

Về cơ cấu thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác cung cấp bông lớn nhất cho Việt Nam. Trong năm 2025, lượng bông nhập khẩu từ quốc gia này đạt 778.055 tấn, tương đương gần 1,37 tỷ USD. Với mức giá trung bình 1.756,5 USD/tấn, bông Mỹ chiếm tới 45,6% tổng lượng và 47,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Đặc biệt, nhập khẩu từ Hoa Kỳ đã ghi nhận sự bùng nổ khi tăng mạnh 134,4% về lượng và 100,7% về kim ngạch so với năm 2024, bất chấp giá nhập khẩu trung bình giảm 14,4%.

Nhập khẩu bông năm 2025 (Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/1/2026 của CHQ)

Biến động tại các thị trường cung ứng lớn khác

Xếp thứ hai sau Hoa Kỳ là thị trường Brazil với 454.571 tấn, đạt giá trị gần 780,3 triệu USD. Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng tăng từ Mỹ, nhập khẩu bông từ Brazil lại sụt giảm 9,9% về lượng và giảm 21,2% về kim ngạch. Giá nhập khẩu trung bình từ thị trường này đạt 1.716,6 USD/tấn, giảm 12,6% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, thị trường Australia cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Cụ thể:

Lượng nhập khẩu: 214.312 tấn (giảm 33,6%).

214.312 tấn (giảm 33,6%). Kim ngạch: 375,53 triệu USD (giảm 42,5%).

375,53 triệu USD (giảm 42,5%). Tỷ trọng: Chiếm 12,6% về lượng và 13% về kim ngạch toàn ngành.

Nhìn chung, bức tranh nhập khẩu bông năm 2025 cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn cung nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào các thị trường truyền thống. Việc giá bông thế giới duy trì ở mức thấp hơn so với năm 2024 đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam tối ưu chi phí đầu vào, dù khối lượng nhập khẩu có sự gia tăng đáng kể.