Việt Nam nhập khẩu 2,61 triệu tấn đậu tương năm 2025, kim ngạch đạt 1,21 tỷ USD Kết thúc năm 2025, nhập khẩu đậu tương ghi nhận mức tăng trưởng 17,6% về lượng và 7,8% về kim ngạch so với năm 2024, trong khi giá nhập khẩu trung bình có xu hướng giảm.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan công bố ngày 10/01/2026, tổng lượng đậu tương nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2025 đạt 2,61 triệu tấn. Tổng giá trị kim ngạch đạt trên 1,21 tỷ USD với mức giá nhập khẩu trung bình 465,5 USD/tấn. So với năm 2024, mặc dù lượng và kim ngạch tăng lần lượt 17,6% và 7,8%, nhưng giá nhập khẩu trung bình lại giảm 8,4%.

Diễn biến thị trường trong tháng 12/2025

Tính riêng trong tháng 12/2025, thị trường chứng kiến sự bùng nổ về khối lượng khi đạt 249.185 tấn, tương ứng kim ngạch 116,23 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình trong tháng này đạt 466,5 USD/tấn.

So với tháng 11/2025, lượng nhập khẩu tăng 24% và kim ngạch tăng 22,2%, trong khi giá trung bình giảm nhẹ 1,4%. Nếu so sánh với cùng kỳ năm 2024 (tháng 12/2024), cả ba chỉ số đều ghi nhận mức tăng trưởng dương: lượng tăng 4,2%, kim ngạch tăng 5,1% và giá tăng 0,9%.

Cơ cấu thị trường cung ứng đậu tương chính

Brazil, Mỹ và Canada tiếp tục là ba đối tác chiến lược, cung cấp phần lớn nhu cầu đậu tương cho thị trường Việt Nam trong năm qua.

1. Brazil: Thị trường cung ứng lớn nhất

Trong năm 2025, Brazil duy trì vị thế dẫn đầu khi chiếm 45,8% tổng lượng và 46,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Cụ thể, Việt Nam đã nhập từ thị trường này 1,2 triệu tấn đậu tương, tương đương 561,28 triệu USD. Mức giá trung bình đạt 469,7 USD/tấn, tăng 11,2% về lượng và 4,8% về kim ngạch so với năm 2024, tuy nhiên giá đã giảm 5,8%. Đáng chú ý, trong tháng 12/2025, Việt Nam không phát sinh hoạt động nhập khẩu đậu tương từ Brazil.

2. Mỹ: Tăng trưởng ổn định

Mỹ đứng vị trí thứ hai với 1,14 triệu tấn, đạt kim ngạch 517,12 triệu USD. Thị trường này chiếm tỷ trọng 43,6% về lượng và 42,6% về tổng kim ngạch cả nước. So với năm 2024, lượng nhập khẩu từ Mỹ tăng mạnh 23,9% và kim ngạch tăng 11,4%, dù giá nhập khẩu giảm 10,2%, xuống còn 454,9 USD/tấn.

3. Canada: Đột phá về khối lượng

Mặc dù chỉ chiếm thị phần nhỏ (7,3% về lượng và 7,5% về kim ngạch), nhưng Canada lại ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất. Cụ thể, lượng nhập khẩu từ thị trường này đạt 190.721 tấn (tăng 55,1%) và kim ngạch đạt 91,35 triệu USD (tăng 25,8%). Giá nhập khẩu trung bình từ Canada đạt 479 USD/tấn, giảm mạnh 18,9% so với năm 2024.

Nhập khẩu đậu tương năm 2025 tăng cả về lượng và kim ngạch

Bảng tổng kết thị trường nhập khẩu đậu tương năm 2025

Thị trường Sản lượng (Tấn) Tỷ trọng lượng (%) Giá trung bình (USD/tấn) Biến động lượng (%) Brazil 1.200.000 45,8% 469,7 +11,2% Mỹ 1.140.000 43,6% 454,9 +23,9% Canada 190.721 7,3% 479,0 +55,1% Tổng cộng 2.610.000 100% 465,5 +17,6%

Nhìn chung, xu hướng nhập khẩu đậu tương năm 2025 cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ về khối lượng từ các thị trường Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) để tận dụng giai đoạn giá thấp, trong khi Brazil vẫn giữ vai trò xương sống cho nguồn cung nông sản này tại Việt Nam.