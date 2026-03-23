Việt Nam nhập khẩu 38.000 tấn LPG từ Australia nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng nội địa PV GAS nhập khẩu gần 38.000 tấn LPG từ Australia và dự kiến tiếp nhận thêm 48.000 tấn từ Hoa Kỳ nhằm ổn định thị trường trước biến động tại Trung Đông.

Ngày 20/03/2026, Việt Nam đã tiếp nhận gần 38.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhập khẩu từ Australia. Đây là nỗ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên nhằm duy trì nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn chuỗi cung ứng dầu khí toàn cầu.

Đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung từ Australia và Hoa Kỳ

Cụ thể, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (PV GAS TRADING) đã hoàn tất việc nhập khẩu lô hàng trên tàu Clipper Vanguard. Đáng chú ý, đây là đợt bổ sung hàng quy mô lớn ngay sau khi đơn vị này nhập khẩu 5.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ vào ngày 17/03/2026.

Theo kế hoạch đã thống nhất với khách hàng, trong tháng 4/2026, dự kiến sẽ có thêm gần 48.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ được đưa về Việt Nam. Bên cạnh đó, các chuyến tàu định áp nhỏ hơn cũng sẽ được mua bổ sung hàng tháng để đảm bảo duy trì lượng tồn kho hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường công nghiệp và dân dụng.

Thời điểm Nguồn gốc nhập khẩu Sản lượng (Tấn) Ghi chú 17/03/2026 Hoa Kỳ 5.000 Đã hoàn tất 20/03/2026 Australia 38.000 Tàu Clipper Vanguard Tháng 04/2026 Hoa Kỳ 48.000 Dự kiến

Kích hoạt giải pháp ứng phó khẩn cấp

Từ đầu tháng 3/2026, PV GAS và PV GAS TRADING đã chủ động kích hoạt bộ giải pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp của thị trường LPG. Chiến lược này tập trung vào hai nhóm giải pháp trọng yếu: tăng cường nội lực và đa dạng hóa nguồn cung quốc tế.

Về nội lực, PV GAS phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để huy động tối đa lượng khí nội địa về bờ. Đồng thời, chế độ vận hành tại các nhà máy xử lý khí được điều chỉnh nhằm tối ưu hóa sản lượng các sản phẩm lỏng như LPG và Condensate. Đơn vị này cũng ưu tiên nguồn hàng nhập khẩu cho các nhu cầu thiết yếu trong nước hơn là các hoạt động kinh doanh khác.

Song song đó, việc tìm kiếm nguồn cung được mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Đông Á và Đông Nam Á để thay thế cho phần sản lượng thiếu hụt từ khu vực Trung Đông. Ngoài LPG, PV GAS cũng tăng cường cung cấp các sản phẩm thay thế khác như khí đường ống và CNG cho các khách hàng công nghiệp nhằm giảm áp lực cho thị trường khí hóa lỏng.