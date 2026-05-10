Việt Nam tại bảng E Asian Cup 2027: Thử thách Hàn Quốc và cơ hội từ UAE Kết quả bốc thăm Asian Cup 2027 đưa tuyển Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc và UAE. HLV Nguyễn Tuấn Phong đánh giá cao khả năng đi tiếp của thầy trò Kim Sang Sik.

Rạng sáng 10/5, kết quả bốc thăm Asian Cup 2027 đã xác định lộ trình của đội tuyển Việt Nam tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off (Yemen hoặc Lebanon), thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước những tính toán chiến thuật quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Việt Nam có cơ hội gây bất ngờ tại Asian Cup 2027. Ảnh: VFF.

Chiến lược thực tế: Cạnh tranh vị trí nhì bảng

Với sự góp mặt của Hàn Quốc – ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, ngôi đầu bảng E được dự báo khó tuột khỏi tay đội bóng xứ kim chi. Theo thể thức giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia, 6 đội nhất, 6 đội nhì và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 16 đội. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam nếu biết chắt chiu điểm số.

HLV Nguyễn Tuấn Phong, người từng kiến tạo cho Văn Quyến ghi bàn thắng lịch sử hạ gục Hàn Quốc năm 2003, nhận định rằng tuyển Việt Nam cần sự tỉnh táo. "Đội tuyển Hàn Quốc quá mạnh rồi. Nếu ban huấn luyện tính toán kỹ thì cơ hội đi tiếp với vị trí nhì hoặc hạng 3 cũng tốt", cựu tuyển thủ sinh năm 1981 chia sẻ.

Đối trọng UAE và biến số từ cầu thủ nhập tịch

Cuộc chiến giành suất trực tiếp thường được xác định qua màn đối đầu với UAE. Dù Việt Nam từng có những kết quả khả quan trước các đại diện Tây Á, UAE ở thời điểm hiện tại đã thay đổi đáng kể. Ông Tuấn Phong lưu ý: "UAE bây giờ có nhiều cầu thủ nhập tịch và không còn như trước đây. Đó có thể là điều đáng ngại nhất của đội tuyển này".

Dù vậy, so với các đội bóng trong khu vực, hành trình của Việt Nam được đánh giá là "dễ thở" hơn. Trong khi Việt Nam tập trung vào mục tiêu chiếm ngôi nhì bảng, các đối thủ láng giềng như Thái Lan và Indonesia phải rơi vào bảng F – nơi có sự hiện diện của hai thế lực Nhật Bản và Qatar.

Nhìn lại lịch sử và điểm tựa tinh thần

Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang nghiêng hẳn về phía đội bóng Đông Á với 5 chiến thắng sau 6 lần chạm trán. Tuy nhiên, ký ức về trận thắng 1-0 tại Asian Cup 2003 vẫn luôn là liều thuốc tinh thần quan trọng. Dù thừa nhận khoảng cách trình độ hiện tại là rất lớn, HLV Nguyễn Tuấn Phong tin rằng tinh thần thi đấu sẽ là chìa khóa để tạo nên bất ngờ.

Thống kê và lộ trình Asian Cup 2027

Thời gian: 07/01 đến 05/02/2027.

Địa điểm: Saudi Arabia.

Quy mô: 24 đội tuyển chia làm 6 bảng.

Cơ hội đi tiếp: Top 2 mỗi bảng và 4 đội hạng ba xuất sắc nhất.

Trong khi ngôi đầu bảng E dường như là cuộc chơi riêng của Hàn Quốc, tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở tự tin khi đối đầu với UAE hoặc đại diện từ nhóm play-off. Việc duy trì phong độ ổn định trước các đội bóng Tây Á được xem là chìa khóa vàng để thầy trò Kim Sang Sik tiến vào vòng loại trực tiếp.