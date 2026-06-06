Việt Nam tái ngộ Yemen tại Asian Cup và ngày trở lại thánh địa Mỹ Đình Đội tuyển Việt Nam chính thức xác định đối thủ cuối cùng tại bảng E Asian Cup 2027 và chuẩn bị kế hoạch đưa ASEAN Cup 2026 trở lại sân vận động Mỹ Đình.

Cục diện bảng E tại vòng chung kết Asian Cup 2027 đã chính thức ngã ngũ sau khi Yemen đánh bại Lebanon với tỷ số 2-0. Chiến thắng này không chỉ mang về tấm vé cuối cùng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục tại Ả Rập Xê Út cho Yemen, mà còn đưa đội bóng này vào bảng đấu có sự hiện diện của tuyển Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.

ĐT Việt Nam sẵn sàng cho Asian Cup 2027.

Chiến lược trở lại sân Mỹ Đình tại ASEAN Cup 2026

Trong nỗ lực tối ưu hóa lợi thế sân nhà, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc đưa đội tuyển quốc gia trở lại thi đấu tại sân Mỹ Đình trong khuôn khổ ASEAN Cup 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm tận dụng sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, tạo ra áp lực tâm lý đáng kể cho các đối thủ, thay vì sử dụng sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ như kỳ đại hội trước.

Đáng chú ý, mặt cỏ và hệ thống hạ tầng tại Mỹ Đình đã hoàn tất quá trình cải tạo toàn diện vào tháng 5 vừa qua. Những hạn chế về chất lượng mặt sân vốn gây tranh cãi trước đây đã được khắc phục, đảm bảo điều kiện kỹ thuật tốt nhất cho lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình giờ đã đẹp hơn.

Công an Hà Nội thống trị giải thưởng tháng 5

Trước khi bước vào giai đoạn tập trung đội tuyển, Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã khẳng định vị thế quân vương tại V.League 2025/26 bằng việc thâu tóm loạt danh hiệu cá nhân và tập thể. Sau khi lên ngôi vô địch sớm ba vòng đấu, CAHN tiếp tục được vinh danh là Câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 5.

HLV Mano Polking nhận giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất, trong khi tiền đạo Alan Sebastiao đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Đại diện đội bóng ngành công an cũng cam kết tạo điều kiện tối đa về quân số và thời gian nghỉ ngơi cho các trụ cột nhằm phục vụ chiến dịch ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026.

Biến động nhân sự tại Becamex TP.HCM và tâm thế U19 Indonesia

Tại nhóm cuối bảng xếp hạng, nội bộ Becamex TP.HCM đang đối mặt với thử thách lớn khi hai trụ cột Ngô Tùng Quốc và Hồ Tấn Tài có khả năng sẽ rời đội sau khi mùa giải kết thúc. Thông tin này xuất hiện ngay trong thời điểm cuộc chiến trụ hạng đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, gây ra những lo ngại nhất định về tâm lý thi đấu của toàn đội.

Ở cấp độ trẻ, HLV Nova Arianto của U19 Indonesia đã gửi thông điệp đanh thép tới các học trò trước cuộc đối đầu với U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á. Chiến lược gia này yêu cầu các cầu thủ giữ kỷ luật thép và tuyệt đối không được sợ hãi nếu muốn định đoạt tấm vé đi tiếp tại bảng A.