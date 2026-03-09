Việt Nam tăng cường nhập khẩu xăng dầu bảo đảm nguồn cung trước biến động tại Trung Đông Nguồn cung xăng dầu trong nước hiện cơ bản ổn định nhờ duy trì sản xuất tại hai nhà máy lọc dầu và đẩy mạnh nhập khẩu thành phẩm giữa lúc thị trường thế giới biến động.

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), song song với nguồn sản xuất nội địa, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đang tiếp tục nhập khẩu xăng dầu thành phẩm để cung ứng cho thị trường. Dù chi phí vận chuyển và nhập khẩu có xu hướng tăng, Chính phủ và các bộ ngành đang nỗ lực điều hành nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Rủi ro gián đoạn nguồn cung từ căng thẳng địa chính trị

Thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt với những biến động lớn sau các diễn biến quân sự tại Trung Đông vào ngày 28/02/2026. Việc gia tăng căng thẳng tại khu vực này làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ trung tâm năng lượng thế giới.

Đáng chú ý, tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 31% tổng lượng dầu thô toàn cầu đường biển - đã gây áp lực lớn. Các tàu chở dầu buộc phải chuyển hướng sang những tuyến đường dài hơn như vòng qua mũi Hảo Vọng, làm tăng đáng kể chi phí và thời gian giao hàng.

Nhiều quốc gia hạn chế xuất khẩu để bảo vệ thị trường nội địa

Trước nguy cơ thiếu hụt, một số quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu hạn chế hoặc tạm dừng xuất khẩu xăng và dầu diesel. Nhiều doanh nghiệp lọc dầu tại khu vực châu Á cũng được yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu mới, thậm chí đàm phán hủy bỏ các lô hàng đã thỏa thuận để ưu tiên tiêu dùng trong nước.

Tại Nhật Bản, Indonesia và Ấn Độ, một số nhà máy đã bắt đầu giảm công suất vận hành nhằm tập trung nguồn lực cho nhu cầu nội tại. Động thái này khiến nguồn cung xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế trở nên khan hiếm hơn.

Sản xuất trong nước duy trì công suất cao

Tại Việt Nam, nguồn cung từ sản xuất nội địa vẫn đang được duy trì ổn định để đáp ứng các hợp đồng đã ký với thương nhân đầu mối. Theo báo cáo từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sản lượng khai thác dầu thô hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày. Cụ thể:

Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Tiếp nhận khoảng 150.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Nhà máy đang vận hành ổn định ở mức công suất khoảng 118%, dự kiến duy trì ít nhất đến hết tháng 04/2026.

Tiếp nhận khoảng 150.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Nhà máy đang vận hành ổn định ở mức công suất khoảng 118%, dự kiến duy trì ít nhất đến hết tháng 04/2026. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn: Duy trì hoạt động ổn định với nguồn nguyên liệu bảo đảm cho kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.

Bộ Công Thương đánh giá, trong ngắn hạn đến hết tháng 03/2026, nguồn cung cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, nếu xung đột kéo dài sang tháng 4, chi phí nhập khẩu và vận chuyển có thể tạo ra những thách thức lớn hơn cho thị trường.

Chủ động các biện pháp điều hành an ninh năng lượng

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng để theo dõi sát tình hình. Bộ Công Thương cũng khuyến nghị người dân chủ động tiết kiệm năng lượng, ưu tiên phương tiện công cộng và giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tích trữ xăng dầu không cần thiết.

Đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý yêu cầu nâng cao trách nhiệm, không găm hàng hoặc bán cầm chừng. Việc duy trì nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế trong giai đoạn thị trường thế giới tiềm ẩn nhiều ẩn số.