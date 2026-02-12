Việt Nam thử nghiệm giao hàng vượt biển bằng UAV: Cần Giờ sang Vũng Tàu chỉ mất 15 phút Dự án hợp tác giữa Vietnam Post và CT UAV đánh dấu bước tiến mới trong logistics, giúp rút ngắn đến 90% thời gian vận chuyển hàng hóa vượt biển so với đường bộ.

Sáng 12/2, Việt Nam chính thức thử nghiệm thành công dịch vụ giao hàng vượt biển bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nối liền Cần Giờ và Vũng Tàu. Đây là cột mốc quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ cao vào ngành bưu chính, do Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và công ty CT UAV thực hiện.

Hiệu năng vượt trội và giải pháp công nghệ hiện đại

Chuyến bay xuất phát từ Bến phà Cần Giờ đến bến phà biển Vũng Tàu với tổng chiều dài hành trình hơn 12 km. Trong lần đầu triển khai, UAV đã vận chuyển thành công kiện hàng nặng 2 kg chỉ trong 15 phút. Toàn bộ hành trình khứ hồi 24 km được hoàn thành trong 30 phút, bao gồm cả khâu bàn giao hàng hóa. Quá trình vận hành từ cất cánh đến hạ cánh đều được truyền hình trực tiếp, chứng minh khả năng tự hành và tính minh bạch của hệ thống.

Việt Nam lần đầu thử nghiệm giao hàng vượt biển bằng UAV (Nguồn: Internet)

Đội máy bay chuyên dụng này tích hợp hệ thống điều khiển CT-Nexus Flight Control System tiên tiến, được thiết kế để chống chịu sức gió mạnh tại môi trường ven biển. Hệ thống tự động điều chỉnh quỹ đạo khi áp suất hoặc tốc độ gió thay đổi, duy trì độ ổn định ở độ cao tối đa 200 m. Với tốc độ trung bình từ 10-15 m/s, thiết bị có thể vận chuyển đa dạng các loại hàng hóa từ bưu kiện, tài liệu đến dược phẩm thiết yếu.

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và khả năng vận hành thực tế

Việc ứng dụng UAV mang lại lợi ích đột phá về mặt thời gian khi giảm từ 80-90% thời gian so với vận chuyển đường bộ truyền thống. Phương thức này loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào lịch trình phà biển hoặc tình trạng ùn tắc giao thông. Đại diện Bưu điện TP HCM nhấn mạnh, UAV sẽ là giải pháp bổ sung chiến lược để tiếp cận các khu vực có giao thông cách trở một cách nhanh chóng nhất.

Toàn bộ quy trình logistics của Vietnam Post đã được đồng bộ hóa, cho phép khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực với mô hình “một mã – một hành trình”. Trong giai đoạn thử nghiệm, chi phí vận hành do các doanh nghiệp chi trả. Khi đi vào vận hành chính thức, mức cước phí dự kiến sẽ phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu giao nhận hỏa tốc trong vòng hai tiếng.

Khi đi vào vận hành ổn định, tuyến bay này dự kiến có thể đáp ứng từ 3.000-5.000 bưu gửi gói nhỏ mỗi ngày từ nội thành TP HCM đến khu vực Vũng Tàu (Nguồn: Internet)

Định hướng mở rộng mạng lưới giao hàng không người lái

Khi hệ thống ổn định, tuyến bay Cần Giờ – Vũng Tàu dự kiến có thể đáp ứng từ 3.000 đến 5.000 bưu gửi mỗi ngày, ưu tiên các kiện hàng dưới 5 kg như hồ sơ, tài liệu và hàng thương mại điện tử. Đây không chỉ là sự kiện công nghệ mà còn là cơ sở để TP HCM đánh giá năng lực phối hợp và hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các thiết bị bay tự hành.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM khẳng định, mô hình này là nền tảng để mở rộng ứng dụng UAV vào nhiều lĩnh vực khác như cứu hộ, y tế và dịch vụ công. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi hiệu quả vận hành để tham mưu chính sách, đưa công nghệ này đến với các địa bàn miền núi và hải đảo xa xôi trên khắp cả nước.